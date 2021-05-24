居屋2020｜啟翔苑價單出爐　呎價最貴近萬元　主打一至兩房單位

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-24 17:23

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共約7000個單位，項目即將在下周一（31日）進入揀樓程序。 鑽石山啟翔苑位處市區、交通方便，是今期最矚目的屋苑，關鍵日期定為2023年5月31日。啟翔苑單位主要可分間成一至兩房單位，亦有小部份屬開放式單位設計。而啟翔苑毗鄰剛接受申請的綠置居啟鑽苑，估計其中一面的單位主要以樓景為主。不過，由於啟翔苑較鄰近馬路，故部份單位須安裝減音窗及隔聲鰭，料有噪音問題及影響景觀。 啟翔苑成為今次居屋「樓王」，最貴單位售488.8萬元，呎價達9,738元，而最高呎價更高達9,769元，呎價近萬元。

鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山站只有數分鐘路程，附近亦有不少私樓或屋邨，配套成熟。（歐嘉樂攝）

▼即睇今期新居屋▼

+ 19 + 19 + 19

毗鄰綠置居啟鑽苑

地盤位於「鑽石山綜合發展區」內，位處大磡村舊址，涉及7幢大樓。房委會將兩幢劃作居屋發售，即是今次發售的啟翔苑，共設940伙，分為A、B兩座。



在啟翔苑旁邊的3幢大樓，包括啟池閣、啟濤閣及啟湖閣，則會被撥作綠置居啟鑽苑發售，項目剛已現正接受申請，故部份啟翔苑單位的景觀或主要是啟鑽苑的樓景。另外，該址亦有兩幢留作公屋出租。

延伸閱讀：居屋2020｜啟翔苑樓王單位曝光售488萬 山麗苑最平6萬首期可上車

即睇啟翔苑各單位售價：

+ 98 + 98 + 98

不設露台或窗台 以1至2房單位為主

根據資料，啟翔苑以1至2房單位為主。而樓書曾透露，啟翔苑的住宅物業不設露台、工作平台、陽台、窗台等。

A座共有569伙，每層共有15伙，並設4部升降機。當中3、10及11號屬開放式單位，而1、2、5、６、12及13號單位亦可分間成兩房；至於B座則有371伙，當中1、2、5、6、8、11號單位均可間為兩房。

受道路噪音影響 單位設減音窗

此外，屋苑位處彩虹道和龍翔道中間，亦有單位亦對向觀塘繞道，故部份單位加設隔聲鰭，料有噪音問題及影響景觀。為減少道路交通噪音問題，有單位亦設有減音窗，包括屬於「樓王」的B座的33樓8室。