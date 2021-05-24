官涌接種中心要求員工一個月內打針　多間承辦商則續鼓勵員工接種

撰文： 黃詠榆 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-24 19:10

一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診，中心醫務總監郭寶賢今日（24日）表示，將因應事件，要求負責為市民接種疫苗的員工，在一個月內完成接種。本港目前共有29間疫苗中心，由衞生署、醫管局及不同承辦商營運，記者向各間中心查詢其員工接種疫苗比率，有負責人坦言，難以強迫員工接種，主要以鼓勵形式，呼籲同事接種。

官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，一直有了解員工接種意向，料一半人已接種疫苗，「同事反應都非常積極」，將因應事件，要求餘下負責為市民打針的醫護在一個月完成打針，措施暫不針對行政工作人員。

官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢回。（資料圖片／曾凱欣攝）

負責營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務主席奚曉珠表示，未曾正式統計員工接種率，保守估計八成醫護已打針，至於其他行政員工，如旅遊業從業員，奚指早前與局方溝通時，亦關注到接種問題，估計已接種疫苗人數亦不少。

她相信，僅剩少數同事未接種疫苗，會再向他們了解詳情，但強調「唔想逼人」，期望以鼓勵、關心同事形式，呼籲同事接種疫苗，「始終工作接觸到嘅人都多」。對於有否要求員工定期檢測，她說以往主要以自願形式進行，包括為有需要員工提供快速測試。她又指，官涌有女護士染疫後，團隊已即時檢視運作流程。

沙田源禾路體育館是其中一個科興疫苗接種中心。(資料圖片)

負責營運將軍澳體育館接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡則指，沒統計過接種人數，呼籲員工「身體力行」接種，「唔係打藥水，而係打保護，自己做呢行就應該自己相信」，認為年青醫護人員方面的接種率有改善空間。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡則指，沒統計過接種人數，呼籲員工「身體力行」接種。（資料圖片）

其餘承辦商如中卓醫務則回覆指，該公司鼓勵在社區疫苗接種中心工作的醫護人員積極接種疫苗或作定期檢測。由於員工的疫苗接種情況牽涉個人私隱，不便作出回應。

中大醫院也表示，一直積極鼓勵員工儘早接種新冠疫苗，當中包括負責運作社區疫苗接種中心的工作人員，務求讓本港社會早日達致群體免疫。荃灣港安醫院就稱未能提供資料。新都醫療表示，有關接種中心之數據，將會統一由政府發佈。

醫管局、衞生署：未能提供中心已接種人數

醫院管理局則表示，在所有員工當中，超過26,000人已接種疫苗，局方會繼續鼓勵員工接種疫苗，惟未能提供在疫苗接種中心工作的員工當中，有多少人已接種疫苗。

衞生署發言人回覆指，截至5月23日，有近三千名員工已接種一劑新冠疫苗，佔整體員工約三成，當中近七成人已接種第二劑疫苗。不過署方未能提供在疫苗接種中心工作的員工當中，有多少人已接種疫苗。

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