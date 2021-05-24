郵輪公海遊︱邱騰華：冀暑假中後期開通公海遊　參加者須打疫苗

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-24 13:26

本港新冠肺炎疫情持續穩定，商務及經濟發展局長邱騰華今日（24日）表示，一直與郵輪營辦商商討「公海遊」的可行性，大前提是安全及防疫，船員要完成隔離、接種疫苗及檢測；參加的香港市民亦需接種疫苗，希望短期內有宣布，在暑假中後期開通。

接參加者到公海再折返 業界料每晚千元起跳

邱騰華透明，「公海遊」郵輪會由香港出發，接載香港居民到公海再折返，不涉及其他地方，以減低染疫機會，而行程大前提是安全，郵輪要做好防疫措施，包括新冠疫苗接種，因為船員來自世界各地，因此要做好檢測、隔離及疫苗接種，而香港居民參與行程亦要打針。

旅遊業界指，當局初步要求所有船員及旅客都要接種疫苗，旅客要持72小時內的陰性檢測證明，全船旅客不多於一半，船上的餐廳、戲院等設施，會跟隨港府要求的防疫規定。縱橫遊常務董事袁振寧接受傳媒訪問時預料，「公海遊」以兩日一夜或三日兩夜為主，每人每晚收費至少1000元，可視作「海上Staycation」，預料會很受歡迎。

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歡迎商界推措施鼓勵市民打針

邱騰華又說，近兩、三星期，愈來愈多商界人士、商會、議員、商業機構等，鼓勵市民接種疫苗，因為可減省員工接受病毒測試，亦可恢復經濟活動，因此政府鼓勵及願意與商界一起推廣打疫苗，對於個別機構或企業，透過優惠鼓勵市民接種，他歡迎及尊重。