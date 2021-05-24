染變種病毒菲傭　曾訪中環環球大廈商場匯錢　店員：擔心中招

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-24 19:12

本港疫情反覆，再有變種病毒流入社區。衞生防護中心公布，本港今（24日）新增一宗帶有N501Y變種病毒的確診個案，事主是46歲菲傭，當局昨已圍封其僱主居所維港灣6座檢測。 該確診菲傭於潛伏期曾到訪中環環球商場匯款，記者傍晚前往視察，大部分商舖仍有照常營業，管理公司則已向商戶發出告示，通知有到訪者確診。有匯款店職員表示，已接受強制檢測，但未知道其確實到訪商舖，仍憂慮有感染風險。

環球商場共有3層，商場內多間匯款店林立，有店員指，知悉有菲傭確診，但因商場內匯款店眾多，不清楚其到訪行蹤，暫未見有店舖獲通知需要暫時休店或作大清洗。她又指，每逢星期日，前來匯款返鄉的人流眾多，平日則較少人到訪。

另一匯款店職員同樣指，不確定其相關行蹤，但從新聞上得悉該菲傭曾到訪環球商場，亦接獲管理處通知，需要接受強制檢測。她表示，由於自己與同事均已接種疫苗，故可獲豁免強檢。她指，期望打針後方便日後返鄉探親，惟目前仍然未見曙光。

位於另一樓層的匯款店職員表示，已前往接受檢測，亦憂慮會不慎受到感染，日後會考慮接種疫苗，以保安心。

場內一家售賣飾物品的本地店員則指，每逢月初或月尾出糧日子，較多外傭聚集匯款，以致大排長龍，但各人仍有遵守防疫措施包括佩戴口罩。被問到會否擔心中招，他則指已完成檢測，又無奈指，「都仲要做（生意）呀。」