外傭強制檢測｜第二輪暫有22萬人已採樣　揪出兩外傭確診

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-24 22:09

本港37萬名外傭最遲須在下周日（30日），接受第二輪新冠病毒強制檢測。食物及衞生局稱截至昨日（23日）有22萬名外傭已經採樣、3.8萬人預約檢測、6.5萬人接種疫苗。第二輪強制檢測展開以來，暫時揪出兩名外傭確診，包括今日確診帶有變種病毒的菲傭。

▼外傭強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4

6.5萬名外傭已接種兩劑疫苗

勞工處今日（24日）提醒外傭遵從強制檢測公告，下周日（30日）或之前接受第二次病毒檢測。食衞局稱，5月15日至23日期間，有近22萬名外傭已經在社區檢測中心和流動採樣站採樣，或提交深喉唾液測試樣本。另外，約3萬8千名外傭已預約於五月二十四日至三十日在社區檢測中心接受檢測。食衞局稱，有6.5萬名外傭在5月16日或之前已接種兩劑疫苗，比率為17.6%，他們可獲豁免檢測。

勞工處提醒尚未接受檢測的外傭，在未來數天善用各社區檢測中心及流動採樣站的服務，亦呼籲僱主盡量安排讓外傭於平日在社區檢測中心檢測，並先行預約，避免外傭集中於周六、日聚集排隊檢測。

維港灣菲傭及寶寧大廈印傭經強檢發現確診

第二輪強制檢測暫時揪出兩名確診外傭，包括今日確診的維港灣46歲菲傭（編號：11834），她2月8日至4月3日到過巴基斯坦，回港後多個樣本都呈陰性，直到5月22日因為要強制檢測到梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心檢測，發現她確診。

第二名為昨日確診的39歲印傭（編號：11833），她早於2月20日經新加坡抵港，4月6日至5月19日期間居於準僱主位於何文田伯爵街伯爵園AB座的寓所，其後前往外傭公司提供位於油麻地寶寧大廈B座的臨時住所與4名外傭同住，5月21日因強制檢測發現確診。

5月16日外傭第二次強制檢測次日，在中環遮打道有外傭響應外傭團體號召，穿上紅衣表達不滿強檢。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府稱，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。政府提醒外傭保存載有檢測結果的電話短訊通知，以便執法人員查核。至於獲得豁免的外傭，可下載電子疫苗紀錄或將疫苗紀錄的列印文本存在手提電話中，又或攜帶疫苗紀錄的列印文本或副本，以便向執法人員證明豁免資格。