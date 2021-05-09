外傭強制檢測最後一日　有人提前3小時排隊　憂染疫一年無放假

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-09 14:56

外傭強制檢測限期今日（9日）屆滿，料仍有約五萬人必須在今日「死線」前檢測。專門針對外傭的中環遮打花園檢測站早上人流相對冷清，有已接種疫苗的外傭前來檢測，因擔心如上周日般排長龍，故今日在採樣站開放前，提早3小時來排隊。

有外傭已接種新冠疫苗，並稱接種完亦無任何不適；有人則仍觀望，憂慮出現副作用。一名外傭表示，假日如非必要亦不會外出，已有接近一年沒有放過假，僱主會額外付薪水給她。

中環遮打花園流動採樣站人流冷清，到場外傭可直接檢測，無需排隊。（盧翊銘攝）

排頭位外傭6時半已到達

有外傭確診變種新冠病毒，政府強制全港37萬名外傭，須於5月9日或之前完成檢測，截至前日（7日，星期五）有28萬名外傭已接受檢測，當局昨指餘下人士已預約昨日及今日進行。

其中針對外傭的中環遮打花園設置流動採樣站，今早10時開放，約有十多人排隊，其後到場外傭可直接檢測，無需排隊，沒有如上周日出現長長人龍。來港7年的外傭Elema，早前已完成接種疫苗，但為保障自己，故決定前來採樣。她說，因為擔心今日會如上周日般，排隊人數眾多，雖檢測站10時才開放，但她早於7時許便來排隊，前面排頭位的外傭則是6時半已到。她稱，不擔心疫苗副作用，接種完亦無任何不適。

中環在周日有大量外傭聚集。（盧翊銘攝）

檢測不用排隊 過程不足10分鐘

本港10年的外傭Ennie指，上周日原打算到港島區做檢測，但見到人龍太長故打消念頭，留待今日才進行檢測。她直言，對社區出現變種病毒感到驚慌，假日如非必要亦不會外出，已有接近一年沒有放過假，「留在家中（stay at home）」，僱主會額外付薪水給她。

她稱，仍在考慮會否接種疫苗，明言擔心副作用問題，「不是每人了解自己有沒有病」。對於港府早前擬要求續約外傭打針，她則表示不評論相關政策。

來港5年的Marilyna指，外傭自行決定會否接種疫苗做法較公平。（盧翊銘攝）

來港5年的Marilyna指，上周見到太多人做檢測，故留待限期最後一日才進行檢測，「我想今日應沒太多人」，不用排隊直接登記資料便可採樣，過程不足10分鐘。她稱，外出會注意社交距離，只會與少數朋友聚會，目前仍在考慮會否接種疫苗，但認為政府不應強制性，外傭自行決定會比較公平。