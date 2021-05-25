前線醫生聯盟「斷莊」　前主席感可惜：社會有棒打出頭鳥氣氛

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-25 08:00

醫院管理局其中一個醫生工會「前線醫生聯盟」，未有新一代接任，好大可能要解散。前主席羅智峯感到可惜，憶述當年工會可以發起過千名醫生靜坐，爭取「同工同酬」，今日社會有「棒打出頭鳥」的氛圍，政府亦不再廣開言路，令新生代認為工會已經無存在需要。

2007年發起過千名醫生醫院靜坐

「前線醫生聯盟」主要由未有專科的醫生佔大多數，據悉該會新一屆理事乏人問津，無人接手，很大可能會解散。前主席羅智峯接受《香港01》電話訪問時指，對有關消息感到可惜，提及2007年任內曾跟時任醫管局主席胡定旭交手，發起過千名醫生在伊利沙伯醫院靜坐，爭取「同工同酬」，雖然最終都並非完全達到目標，但亦將薪酬差距拉近，「（當時）群情好洶湧，面對唔公平待遇，工會都出到聲。」

指「棒打出頭鳥」氣圍致無人想接任

不過時移勢易，羅智峯提及醫學界都分藍黃，「社會氣氛覺得你出聲就『棒打出頭鳥』，以前出聲都會覺得唔敢炒我」，又認為現時發聲作用都不大，「依㗎唔係聽你講嘢嘅年代，搞到無人想接任」，他認為其中一個例子就是引入海外醫生，「政府好斬釘截鐵，我哋感受到好似本地醫生唔重要，亦無新措施交代點挽留本地醫生。」他指該會目前距離正式解散尚有一段時間，有人願意接任相信仍然可以「救亡」。