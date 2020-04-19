新冠肺炎｜范鴻齡揚言追究罷工　前線醫生聯盟斥上綱上線打擊士氣

醫管局員工陣線於2月初發起罷工，促港府封關堵截人流減疫症在本港蔓延的風險，醫管局主席范鴻齡昨（18日）稱，醫護罷工一事不能「就咁算數」，須按機制調查，管理層無權決定不處理。 前線醫生聯盟今日（19日）發聲明對范鴻齡的言論深表遺憾，聲明提到政府在疫情爆發初期無採取必要的措施預防社區爆發，致醫療系統面臨崩潰，醫護罷工以保全港市民健康屬合法合情合理。聲明直斥醫管局在抗疫未竟全功，已急不及待把事情上綱上線，嚴重打擊士氣，促醫管局停止白色恐怖，並與市民及醫護同行，齊心打好抗疫仗。

醫管局主席范鴻齡昨日受訪時重提醫護罷工一事，稱醫管局受社會監督，不能「就咁算數」，會按機制調查每宗個案。

前線醫生聯盟發聲明對范的言論深表遺憾，並反駁指醫管局受社會監督，即懲處與否取於民意，認為大多數市民支持醫護罷工，如按范所言罷工醫護不但無過反而有功。

聲明續斥范的言論只會令前線抗疫醫護心寒，嚴重打擊士氣，又提到政府高官、醫管局高層早前拍掌支持醫護，形容言論是將昨日的掌聲變成他日的屠刀。

促醫管局停止白色恐怖 與市民、醫護同行

前線醫生聯盟稱，醫護當初以罷工保障全港市民健康合法、合情、合理。相反政府對醫護人員的訴求置若罔聞，在疫情爆發初期沒有採取有效而且必須措施，沒有預防社區大爆發，以致醫療系統面臨崩潰。

聲明又直斥醫管局在抗疫未竟全功「便急不及待把事情上綱上線」，此時提出清算罷工員工不但無考慮前線醫護的感受，亦讓醫護及社會暴露於受新冠肺炎病毒感染的風險。聲明促醫管局停止白色恐佈，在此時此刻與市民及醫護同行，齊心協力打好這場仗，摒棄不必要的批鬥心理。

醫護發起罷工後 政府三度推新措施控疫情

本港的公營醫療系統在未有疫症來襲前早已不勝負荷，翻查資料，醫管局員工陣線於1月26日要求政府盡快全面封關堵截病毒傳播，聲言政府若不回應訴求將於2月3日發動罷工。政府其後於1月30日起關閉部份口岸通關，范鴻齡於同日撰網誌呼籲政府推果斷措施，進一步減低兩地人流，他當時認為政府措施「未能平息民間的恐慌」，又稱著緊醫護受事的憂慮，其時政府未有進一步的措施。

至醫護於2月3日罷工後，特首林鄭月娥同日下午宣布擴大口岸管制措施，只保留機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸，她當時強調決定與醫護罷工無關。

罷工期間，政府於2月5日亦再推新檢疫措施，內地入境者自2月8日起需強制家居檢疫14日，罷工行動持續至2月7日結束。

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