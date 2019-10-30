醫專倡海外醫生來港接受專科培訓　前線醫生聯盟：應本地醫生優先

特首林鄭月娥在新一份施政報告中提及，以不影響本地醫生的受訓機會為前題，探討為未取得專科資格的海外來港執業醫生提供專科培訓。 前線醫生聯盟周二（29日）與食物及衞生局局長陳肇始及副局長徐德義會面，聯盟透露已向局方反映須保障本地駐院醫生能夠優先接受專科訓練，在人力和資源許可下，才考慮給予海外醫生培訓機會，並應逐年檢討措施。聯盟又重申，若內地醫科畢業生欲來港執業，必須通過本地的執業資格試及完成所需實習要求。

前線醫生聯盟代表與食衞局會面，討論醫生福利及引入海外醫生的新建議。（前線醫生聯盟圖片）

前線醫生聯盟透露，與食衞局局長陳肇始見面期間就醫療政策及員工福利提出建議，就近日政府欲放寬本地專科培訓的門檻，聯盟稱已向局方提到，應保障本地駐院醫生優先接受專科訓練，在人力和資源許可的大前題下，才考慮給予海外來港執業的非專科醫生接受專科培訓，並逐年檢討。

香港中文大學現擬在深圳成立醫學院及附屬醫院，聯盟重申，若內地畢業生有意來港正式成為註冊醫生，必須通過醫委會的執業試，以及完成本地的實習年期。

提倡專科醫生獲海外培訓機會 回港需綑綁留公院一年半至三年

此外，聯盟亦建議公立醫院醫生獲本地專科資格後，有機會於海外地區以有薪的形式接受培訓，為期六個月至一年，並於回港後以至少三倍時間（即一年半至三年）留在醫管局工作。 聯盟又促薪酬津貼應該以基本薪金的百分比作計算，而非現時的固定金額。

顧問醫生職級應分臨床及行政職系

聯盟又建議當局增加顧問醫生的名額，並以職責分系，分為臨床 (clinical stream) 和行政 (administrative stream)；臨床顧問醫生的升職標準和主要工作範疇為臨床服務和培訓後輩，後者則為處理部門日常行政工作。聯盟認為有助提升部門的運作效率，減輕前線醫生工作壓力。

港府近年積極推動基層醫療政策，前線醫生聯盟建議應為公院病人出院後提供全額資助，於地區或私營診所跟進覆診及藥費，政府亦可考慮開放社區藥房，讓病人以醫生藥方拿取專科藥物。聯盟又建議當局正視公院「院霸」問題，要求醫管局聯同社會福利署和其他相關界別人士，如金融及法律界，妥善執行離院計劃。