居屋2020｜95伙貨尾單位部份享海景　有單位售價兩年暴升近100萬

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-25 15:22

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑/雍明苑/凱樂苑】今期居屋即將揀樓，並於周一(24日)上戴價單。除了推售鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑的四個新屋苑外，亦推出95個因撤銷買賣協議而重售的居屋貨尾單位。 翻查資料，該95個重售單位不乏「筍盤」，例如當初備受追捧將軍澳雍明苑，今期將重推10伙單位，其中有單位或能望海，更有超過500呎的大單位。至於長沙灣凱德苑、凱樂苑，除了會重推大單位外，凱樂苑亦將重售海景單位，前方雖有興建中的私人屋苑項目，不過由於單位於高層，故或仍可享有海景。 不過，由於折扣率有變，故相關單位的價錢亦較當初上調，其中長沙灣凱樂苑有大單位較首次推售時貴約93萬元，增幅達2成，而屋苑亦有其他的單位售價增加逾57萬至70萬元。

居屋長沙灣凱樂苑。（資料圖片）

凱樂苑3房大單位售價最貴

重售單位中，以長沙灣凱樂苑E座27樓4室的售價最貴，高達531萬元，而當年開售時售價為438萬元，增幅為21%或93萬。單位面積為629平方呎，平均呎價達8,442元。單位可分成3房，亦設有兩個浴室，不過準買家要注意單位為「開門見廁」。景觀方面，單位望向西北面，正對屋苑內的羽毛球場及遊樂區。

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高層單位重售呎價達9000元

至於呎價最高的單位同於凱樂苑，為E座35樓2室，最新售價為347萬元，平均呎價9,009元。而該單位於當年推售時售約287萬元，增加約60萬元，增幅為21%。單位面積為386呎，可間隔為1房單位，面向荔盈街，前方雖有興建中的私人屋苑項目，不過由於單位於高層，或仍可享有海景。

同於長沙灣的凱德苑亦有8個重售單位，當中亦有逾500平方呎的大單位，為39樓04室。最新售價為458萬元，而於2019年推售時售435萬元，增幅為5%。單位可間為2房，面向發祥西街，不過要注意單位設有隔聲鰭，或受噪音影響。

在今期發售的居屋中，將軍澳雍明苑將重售10伙單位，當中包括兩至三房大單位。（資料圖片/高仲明攝）

雍明苑重推兩至三房單位

將軍澳雍明苑位處海旁，且與豪宅為鄰，故初期發售時甚「搶手」，而今期居屋亦將重售10個單位，但由於折扣率有變，故單位的最新售價較早前高出11.6萬至23.7萬元。

資料顯示，該10個重售單位不乏大單位，其中B座18室4室的單位達568呎，料能分間2至3間房間，售461.6萬元，主要望學校、公園和樓景。另外，B座5樓38室亦達495呎，料能分間成兩房，售384.8萬元，估計主要望屋苑園境和樓景。

雍明苑細單位或可望海

今次雍明苑的重售單位或未能望海，即使有單位面向海景，但因樓層較矮，海景或被前方商場或旁邊樓宇遮擋，不過，仍有少數單位有望享受海景。位於A座的18樓和21樓的14室，雖然單位只得287呎，料較難間房，但大廳或能直望海景，售242萬至244萬元。

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重售單位價單

在今次重售的95伙單位中，售價最平是東涌裕泰苑，料單位可望山景。(資料圖片)

東涌裕泰苑最平 售160萬

至於今次重售項目的最平單位，則位處東涌裕泰苑A座2樓2室，售價160.3萬元，實用面積279呎，呎價5,747元。該單位面積較細、樓層低，而且屬開放式設計，但料能享山景。

不過，在2018年發售裕泰苑時，當時該單位只售132.5萬元，呎價4,749元，即至今售價已調高27.8萬元。

按最新折扣率計算 提高單位售價

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉指出，今次重售單位的售價比以往高，但相信仍有一定吸引力，因不少單位面積較大，而且以現樓發售，買家可以「即買即住」。



對於部份單位售價提高至2成，他解釋，當年居屋以52折發售，現時則以6折出售，加上近年樓價亦有升幅，故價錢亦會相對調高。