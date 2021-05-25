科大博士生遭警查身分證　認為涉不合法　與律政司達共識取消覆核

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-25 18:27

科大博士生吳嘉倫與工會成員去年5月擺街站期間，遭警員查問。有警員懷疑吳是非法入境者，要求他出示身份證。吳認為警員做法不合法和不合理，提出司法覆核，要求法庭裁定警方引用的《入境條例》相關條文屬違憲。案件原定今(25日)在高等法院審理，吳和律政司達成共議，案件不再繼續進行，法官遂批准撤銷案件。

申請人吳嘉倫，答辯人為警務處處長和律政司司長。

質疑警查證與入境管制無關

吳早前在申請書指，警員懷疑他是非法入境者，但實非查閱其身份證的真正理由，而查閱身份證亦非與入境管制有關，認為警員做法屬非法。吳又指，若《入境條例》准許執法者要求他人出示身份證，但目的與入境管制無關，是違反《基本法》所保障的人身自由。

案件原定今天審理，但吳和律政司均沒有派代表到庭，法官周家明庭上透露，已收到雙方的書面通知，不會繼續本案，遂撤銷案件。

投訴警察課更適合處理

法官周家明在判辭透露，律政司去年11月去信吳，指不爭議引用《入境條例》17C（2）時需與入境管制有關，而投訴警察課為適合的途經處理是次投訴。

法官最終根據吳和律政司草擬的命令，作出多項頒令，包括引用《入境條例》17C（2）要求他人出示身份證時，需與入境管制有關，又批准吳的司法覆核不會繼續進行。法官又下令律政司需支付吳部份訟費。

案件編號：HCAL1593/2020