新冠疫苗｜逾4萬名雙程證持有人可預約免費接種　擬7月推廣至難民

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-25 16:38

本港現時合資格疫苗接種率未達兩成，政府今（25日）公布，把新冠病毒疫苗接種計劃覆蓋至持雙程證內地居民，及在香港免遣返聲請人和難民接種疫苗。當中逾4萬名持雙程證人士最快周五（28日）起可以帶同證明文件到郵局預約。另外，約13,000名難民及免遣返聲請人，則計劃在7月開始，安排4至6間指定疫苗中心為他們接種。

疫苗接種計劃將推展至雙程證內地居民及難民。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

現時有4萬多名持雙程證內地居民留港

政府發言人指，不時收到在港的非香港居民接種疫苗的查詢和要求，指現時有4萬多名持雙程證的內地居民獲准以訪客身分逗留在港，大部分持「探親」簽注，而在中港兩地檢疫措施下，因特殊原因或困難而需要繼續逗留在香港，一般與合資格接種疫苗的香港居民同住。發言人表示，由於雙程證持有人會在港逗留，為他們接種疫苗可保護他們免受感染，亦有助防止病毒在社區傳播。

5.28起可攜雙程證、入境標籤到郵政局預約

由5月28日起，持有雙程證獲准以訪客身分逗留、無需延期也可在逗留期限內完成接種兩劑疫苗的人士，可以在辦公時間帶同雙程證及由本港入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局，由職員協助預約，以期在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗，沒有指明接種科興或是復必泰疫苗。

按政府資料，現時香港有126.7萬名人接種第一針疫苗。（資料圖片）

1.3萬名「難民」料7月起可接種 未指明哪款疫苗

至於約1.3萬名免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為「難民」的人士，政府則表示，正透過香港國際社會服務社，向有關人士進行問卷調查，了解他們對接種疫苗的意向，預計7月開始，安排4至6間指定疫苗接種中心為他們接種疫苗。惟未有指出會否限定他們接種哪款疫苗。

政府發言人指，會適時公布其他因疫情而繼續留港訪客的接種安排，指政府會按特殊原因或緊急情況而需要延長訪港人士的逗留期限，以接種疫苗為由而申請延長在港逗留期限將不獲考慮。