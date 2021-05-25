新冠疫苗｜周一9人打針不適送院　17歲少女失去知覺需送院治療

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-25 23:42

本港疫苗接種計劃開展近3個月，港府公布，昨日(24日)有9宗打針後送院個案，全為女性，其中7人已出院，兩人留院觀察。 當中兩宗涉及科興疫苗，有48歲女士接種首針後出現胸口痛；餘下7宗則為接種復必泰疫苗，一名17歲少女接種第一劑後失去知覺，送往伊利沙伯醫院治理，現時情況穩定，經治療後已經出院。

29歲女子接種後右臉麻痹

昨日送院的9人當中，兩人接種科興疫苗，於天水圍(天業路)社區健康中心打針的48歲女子接種首針後胸口痛，送往天水圍醫院，情況穩定後已經出院。另一人則涉及21歲女子，她於粉嶺家庭醫學中心接種首針後，左前臂出疹，經北區醫院治療後情況穩定，已經出院。

餘下7宗則為接種復必泰疫苗，年齡介乎17至66歲。於彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種首針的17歲女子，事後失去知覺，送往伊利沙伯醫院治理，經治療後已經出院。

一名29歲女子昨在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第二劑後右臉麻痹，送往博愛醫院後情況穩定。另一名同樣接種第二劑的51歲女子，則出現心搏過慢及暈眩，情況穩定，經治療後留院觀察。其餘接種後出現症狀包括上肢出疹及高血壓等。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

+ 2 + 2 + 2

（資料來源：政府新聞處）

89日累計接種220萬劑

政府公布疫苗接種計劃89日以來，已為市民接種共約220萬劑疫苗，最新約127萬名市民已接種第一劑疫苗；當中73萬人選打復必泰疫苗，54萬人接種科興疫苗。已接種第二劑累計有約92萬人，當中51萬人接種復必泰疫苗，40萬人注射科興疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有25,000名市民接種了疫苗；另外約10,400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，約5,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。