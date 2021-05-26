新冠疫苗｜醫生促放寬11至15歲人士打針　防疫措施不能無了期延續

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-26 10:29

政府昨日（25日）表示，市民對BioNTech復必泰疫苗需求近期漸趨疲弱，為免浪費疫苗，將根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，包括延遲付運、不付運部份批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（26日）表示，港府應考慮外國做法，快馬加鞭為11至15歲年輕人接種疫苗，對於政府遲遲未推行感失望。

曾祈殷認為，疫苗很大機會用不完，呼籲市民盡快接種。（資料圖片／黃寶瑩攝）

曾祈殷在港台節目《千禧年代》表示，好大機會在八月底前不能接種全部疫苗，也不希望浪費疫苗，若有過剩疫苗，應給予更需要疫苗的國家或地區，避免浪費。他認為，政府應參考加拿大、美國及新加坡，根據復必泰疫苗科學期刊數據，讓11至15歲年輕人接種疫苗，直言港府遲遲未讓該年齡層接種疫苗，令其感失望，質疑「要搞到幾時？」促請政府快馬加鞭推廣年輕人接種。

他又指，若市民不信任疫苗，即使有什麼誘因或罰則亦不會接種，但認為防疫措施不可能無了期延續，相信接種疫苗是中長線抗疫策略，日後或需要每年接種新冠疫苗。

此外，本港昨新增兩宗源頭不明確診個案，包括在將軍澳藍田隧道地盤工作的43歲巴基斯坦籍男子，以及樣本帶有N501Y及E484K變異的37歲菲傭。曾祈殷分析有三大可能性，包括在外地感染，但入境時驗不到；在香港群組感染；或在隔離期間交叉感染。他認為，應考慮為入境旅客進行血清抗體測試，釐清個案屬外地還是本地。

▼帶N501Y及E484K變種病毒株的初步確診菲傭曾到訪地方▼