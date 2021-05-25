官涌女護士疑被疫苗污染確診　何栢良：接種中心污染必然發生

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-25 10:49

一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士檢測呈初步陽性，疑因環境污染令其檢測採集的鼻腔樣本受污染。接種中心的醫務總監郭寶賢在電台稱，接種疫苗過程要避免污染有困難，認為要做到在實驗室般穿上「太空人」裝備抽取疫苗是不切實際。 港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》表示，內地接種滅活疫苗時已有公告，指接種環境內會有污染「必然發生」，但認為「問題唔係太過大」，強調疫苗內的病毒無傳染性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（24日）表示，涉事受感染女護士帶有「D614D」病毒株，與該中心提供的科興疫苗使用的病毒株吻合，而並非社區傳染的「D614G」。負責營計該疫苗接種中心的中心醫務總監郭寶賢表示，接種疫苗的3至4分鐘過程中，護士要把疫苗由瓶中取出，涉及運送，或有「輕微到睇唔到」的滲漏，亦要「擠一擠」把針內氣體排出，亦有機會讓疫苗散發到空氣或枱面，再運送到市民手臂，不能排除完全無疫苗排出。

郭寶賢︰發生機率低 過去護士每兩周一檢都未驗出

郭寶賢強調，即使有疫苗散發涉及的份量少，亦非有毒物質，發生機率低，指疫苗中心運作3個月，護士每兩周一檢都沒有驗出染疫情況。他又認為，護士一日要為市民接種近200針，要避免吸入病毒或有困難，若要接種中心如實驗室內處理有毒物質，要求護士穿保護裝備如「太空人」般，替市民接種疫苗，是不切實際亦無需要。

郭表示，會要求中心所有醫護接種疫苗，指暫未確實介定女護士感染原因，要把戒備要求提高，現時中心有70至80名醫護，每天上班有十多人，有逾半已打針。

何栢良在電台節目中表示，（資料圖片）

何栢良︰女護士在接種中心受污染的機會大

何栢良亦認為，女護士在接種中心受污染的機會大，指內地接種滅活疫苗時，有在診所內採樣，發現房間以至通道內的環境檢測有陽性，稱接種中心或診所有微量污染「必然發生」。他強調，疫苗內的抗原及病毒基因沒有傳染性，而護士是「污染」，而非個人受到感染，認為「問題唔係太過大」，對市民無害。

政府昨日宣布，回港易跟從內地地區風險分類。（資料圖片）

政府今日起採用國家衛生健康委員會，就內地各地新型冠狀病毒疫情風險等級公布的名單。何栢良認為，採用內地名單或比香港自行分類更好，「要問香港係唔係可以完全掌握到，內地個案涉及風險有幾大。」他指，內地維持「清零」，至今未有個案散到香港，相反香港走漏到內地數目更多。