西貢菲傭、巴籍男地盤工酒店檢疫期檢測呈陰性　由華大基因負責

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-25 23:52

本港新冠肺炎疫情近日回落，今日（25日）新增2宗確診個案，分別為一名37歲菲傭及一名43歲巴基斯坦籍男子。二人同樣在3月中返港，於檢疫期間的第12日及19日，分別進行測試，報告均為陰性，衞生防護中心今晚（25日）回覆指，兩次檢測均由華大基因負責。

另外，居於大角咀維港灣第6座、日前確診的另一名46歲菲傭（個案編號：11834），同樣於檢疫期的測試中報告呈陰性，其外判承辦商分別為華大基因和傲士醫療診斷（Acecgt）。

帶變種病毒的37歲菲傭（個案編號：11836）居於西貢大洞禾寮村49號村屋。（馬煒傑攝）

今日（25日）確診的一名37歲菲傭（個案編號：11836），於3月20日由菲律賓抵港，3月20日至4月10日期間於北角華美達盛景酒店進行檢疫。衞生防護中心今晚表示，她於檢疫期間的第12日及19日進行檢測，其結果為陰性，均由華大基因負責。她在檢疫完成後在僱主位於馬鞍山大洞禾寮村的住所居住，其後於5月22日到設於馬鞍山體育館的社區檢測中心進行檢測並確診。

確診37歲菲傭（個案編號：11836）於3月20日由菲律賓抵港，3月20日至4月10日期間於北角華美達盛景酒店進行檢疫。（資料圖片）

另一宗源頭不明本地個案，涉及一名43歲巴基斯坦籍男子（個案編號：11835）。他於今年3月16日由巴基斯坦返港，於3月16日至4月5日於荃灣香港遠東絲麗酒店酒店進行檢疫，檢疫期間的兩次檢測同樣由華大基因負責，他於檢疫完成後居於葵涌石籬（二）邨石華樓的住所。

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另外，日前確診的維港灣46歲菲傭，今年2月初隨前僱主一家前往巴基斯坦，於4月3日由巴基斯坦返港，於4月3日至23日於西營盤華美達海景酒店進行檢疫，檢測服務的外判承辦商分別為華大基因（BGI）和傲士醫療診斷（Acecgt）。她於檢疫完成後的4月24日至29日在前僱主位於大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所居住，在第二輪外傭強制檢測被發現確診。

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