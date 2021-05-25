帶變種病毒菲傭住西貢村屋　僱主一家檢疫　其他樓層居民檢測陰性

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-25 22:11

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布新增兩宗確診個案。其中一名居住於西貢大洞禾寮村49號的37歲菲傭（個案編號：11836），據檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因。

記者於下午到訪確診者居住的禾寮村視察，患者所居住的49號為三層樓高村屋，記者按門鐘嘗試聯絡住戶均無人應門，有內居民表示已有衞生署職員將住戶「捉走」。衞生署表示，患者與僱主夫婦和一個嬰兒同住，三人已被送往檢疫；同一村屋另有4人已進行病毒檢測，結果呈陰性。

帶變種病毒的37歲菲傭（個案編號：11836）居於西貢大洞禾寮村49號村屋。（馬煒傑攝）

檢測公告披露患者所住村屋

衞生署衞生防護中心公布，今日新增2宗確診個案，其中一名37歲菲傭檢疫完成後在僱主位於西貢大洞禾寮村的住所居住。於5月22日到設於馬鞍山體育館的社區檢測中心進行檢測並確診，病人樣本更帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因。

食衞局今日凌晨公布的強制測公告，將菲傭居住的大洞禾寮村49號納入強檢名單，任何在5月4日至24日期間曾身處上址超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周四（27日）或之前接受檢測。當局以往不會披露村屋患者確實地址，料今次與變種病毒而必須強制檢測有關。

患者所住村屋三層無人應門

記者於下午到大洞禾寮村查看，村內全為三層樓高村屋，患者所居住的49號位於村的出入口附近。49號三層分為三戶所居住，記者按門鐘嘗試聯絡住戶，但三層均無人應門，據同村村民所指，衞生署人員早前已將住戶「捉走」。環境衞生方面，49號外有數袋垃圾未有人清走，而49號的水管則設於大廈外圍，亦頗為殘舊。

▼5月24日強制檢測學校、大廈、場所及工作地方公告▼

菲傭曾到馬鞍山公園 市民：並不擔心

另外，確診菲傭於5月9日及16日曾到馬鞍山鞍駿街8號海典居第8座親友家中，檢測公告列明該兩日曾身處上址超過一小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須最遲本周四接受檢測。

該菲傭曾於5月1日、5月2日和5月23日到訪馬鞍山公園，食衞局要求同日在場人士前往檢測。居於附近的居民鄧先生則表示對此並不擔心，他指出周末時常會有外傭於公園聚集，他都會保持距離及戴好口罩，不會特意進行檢測；而帶同兒子進行檢測的陳女士表示，雖然兒子不時會到公園嬉戲，但帶兒子檢測的主要原因是因為要讓兒子上學，亦會做好保護措施，所以不太擔心。

居於馬鞍山公園附近的居民鄧先生表示不擔心，他指出周末時常會有外傭於公園聚集，他都會保持距離及戴好口罩，亦表示不會特意進行檢測。（馬煒傑攝）