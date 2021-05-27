政府「谷針」措施力有不繼　專家：要改市民根深蒂固睇法

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-05-27 08:00

本港疫苗接種計劃今日（27日）踏入第91日，兩成接種比率都未夠，與七至八成目標相距極遠。政府使盡渾身解數「谷針」，例如要求酒吧、卡拉OK等員工接種第一針；食肆員工打針才可放寬營業時間等，一度推高接種人數，市民亦多有「周末效應」。有專家稱，政府措施只能短時間內刺激市民打針，不可能建立到免疫屏障，最重要都是改變市民根深蒂固的想法。

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20%年滿16歲或以上市民已接種

全球火速為市民接種疫苗，香港亦開打三個月，不過本港情況裹足不前。截至昨日，本港16歲或以上人口接種比率都只是有19.7%。政府銳意以「疫苗氣泡」谷針，4月29日公布食肆分A、B、C及D四類，要放寬營業時間及一枱人數，其中一項條件就是員工打針；酒吧及酒館、夜店夜總會、浴室、派對房間、卡拉OK、麻雀天九耍樂處所要復業，員工都要打針，酒吧及酒館更只限已打針市民光顧。

當日有12,841人打針，措施公布之後，隨後兩日的接種人數的確上升，分別達19,305人及20,079人，比率增加五成及五成六。5月1日預約接種人數更突破至3萬人。不過之後就開始回落，情況反覆；另外市民亦多在周末日子接種疫苗。

梁子超：既然疫苗安全，點解慢性病人要驗身先打？

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，政府措施可以「谷針」，「但效果好短時間就無乜用，同建立全免疫屏障嘅七成，甚至八成人口差好遠」，「多嗰陣都係每日幾千去番萬幾，之後又跌番落嚟。」

他表示，政府推廣疫苗初期的訊息不清晰，亦無第一時間澄清，令到市民對疫苗的誤解根深蒂固，「邊啲人真係要驗身先打？依家仍然含糊、前後矛盾。既然疫苗安全，點解慢性病嘅人又要驗身先打？其他地方都無類似講法。」他稱當局發布訊息時要一致，市民才會安心，疫苗接種計劃才會穩步向前。

梁子超期望越來越多企業提供「打針假」。（資料圖片）

促企業提供打針假期

梁子超又稱，較多市民傾向在周末打針，可能預期打針後有副作用需時休息，期望越來越多企業提供「打針假」，「越快提高接種疫苗氣氛，各行各業參與係最重要。」