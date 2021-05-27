新冠疫苗｜全球5％人口打齊兩針　新加坡接種率25%　比香港多一倍

社會新聞
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世界各地陸續加緊接種新冠疫苗，務求達到至少約七成人口接種比率，以達到群體免疫的功效。根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our World In Data）最新疫苗數據，全球有約3.95億人完成接種，僅佔整體人口為5.1%。

各接種疫苗情況方面，美國有約39.8%人口已完整接種，英國有34.4%，新加坡有25.3%。本港目前已打兩針的市民，佔全港人口約12%；若以16歲以上合資格接種人口為基數計算，則為14%，距離達到群體免疫的目標尚有好大距離。

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直布羅陀接種率最高　逾99%接種率

疫苗持續逾一年有多，世界各地正加緊接種疫苗，期望可以盡快控制疫情。根據（Our World In Data）最新疫苗數據，自去年12月起，全球已施打17億疫苗，完整接種人數為3.95億，佔全球人口約5.1%。直布羅陀是最多人口完整接種疫苗的國家，比率已接近百分之一百，其次，是非洲國家塞席爾及開曼群島，有63.5%人口已打針。

美國則有約39.8%人口已完整接種，英國有34.4%，新加坡有25.3%。本港目前已打兩針的市民，佔全港人口約12%；若以16歲以上合資格接種人口為基數計算，則為14%，距離達到群體免疫的目標尚有好大距離。

內地接種率約23%　台灣只有約1.3%

至於內地及台灣，僅分別顯示有5.27億及31.2萬人曾接種，未有完整接種數字。根據內地國家衛生健康委員會網頁，暫只提供每日最新接種疫苗數字。不過，中國工程院院士鍾南山在本月中曾表示，內地疫苗接種率大約23%，形容數字遠遠不足夠，至少要達到七成至八成接種率，是一個艱巨的任務。

至於近日疫情急升的台灣，若以31.2萬人曾接種疫苗推算，只有約1.3%人口曾打針。

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