針假｜山頂明德醫院向員工提供2天接種假期　享雙重住院現金保障

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-27 15:43

本港不少企業集團相繼推出誘因，吸引員工接種新冠疫苗。《香港01》向全港各間私家醫院及大型醫療集團查詢，獲明德國際醫院回覆稱，該院員工今年完成2劑接種後，可享2天疫苗接種假期。另外，負責員工醫療保險的公司亦為員工提供免費雙重疫苗不良反應的住院現金保障。 康健國際醫療集團營運總監梁國齡說，政府若向公務員提供打針假期是良好例子，集團樂意仿效。

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《香港01》向全港13間私家醫院、卓健醫療、康健國際醫療、盈健醫療等大型醫療集團，查詢前線醫護人員新冠疫苗接種率，以及公司如何推動他們打針。

明德國際醫院表示，十分鼓勵員工以接種疫苗來保護自己。早前醫院邀請了感染及傳染病專科醫生跟同事分享新冠疫苗保護的最新信息，並回答了不少同事發問的問題。醫院為鼓勵員工接種新冠疫苗，員工今年完成2劑接種後，可享2天疫苗接種假期。另外，負責員工醫療保險的公司亦為員工提供免費雙重疫苗不良反應的住院現金保障。

香港港安醫院（司徒拔道）回覆稱，醫院一直鼓勵員工按其身體狀況及需要接種新冠疫苗，不過暫無意強制接種疫苗。香港港安醫院（荃灣）則稱，醫院一直鼓勵員工盡早接種新冠疫苗，亦會推出新措施推動更多員工接種疫苗，務求使本港社會早日達致群體免疫。

養和醫院回覆指，明白接種疫苗屬員工個人自由選擇及意願，一直鼓勵及建議所有醫護及後勤人員，按其身體狀況及需要接種疫苗。香港中文大學醫院表示，一直積極鼓勵員工儘早接種新冠疫苗，當中包括負責運作社區疫苗接種中心的工作人員，務求讓本港社會早日達致群體免疫。

康健國際醫療營運總監梁國齡說，政府若向公務員提供打針假期是良好例子，認為是值得考慮的誘因，集團樂意仿效。