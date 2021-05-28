泛民15人涉4遊行案　一文看清各案進展　一人將在最後一案出現

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-05-28 13:15

警方去年4月突拘捕多名曾參與2019年4次和平示威的人，當中不乏元老級民主派人士，被起訴的15人，包括李柱銘、楊森、何俊仁及吳靄儀等，分成4案被提控，並於去年5月首度提堂。事隔一年，4案中有3案已審結，15人中有９人入獄，５人緩刑免囚，另黃浩銘因未涉已處理的3宗案件，他將會在今年8月就最後一宗遊行相關案件中受審。

4案分別涉及4次遊行

15名被控人士包括：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、區諾軒、楊森、陳皓桓、吳文遠、蔡耀昌、單仲偕及黃浩銘，他們被指參與2019年8月18日、8月31日、10月1日，及10月20日的未經批准集結而被控，各被告因涉參與超過一次遊行而涉及多於一宗案件。(詳看下表)

8.18遊行案4人緩刑

法庭於今年二月審理涉2019年8月18日的遊行案，全案9名被告中有只有梁耀忠及區諾軒認罪，其餘7名被告，包括：李卓人、梁國雄等，大都是在港參與民主運動數十年的元級人馬，他們在審訊指警方秋後算賬，又強調當天無任何暴力事件發生，全日遊行是在和平氣份下進行。惟法官指該遊行始終是未經批准，最後裁定全部被告罪成。法官最終准認罪的梁耀忠，及資深大律師李柱銘、大律師吳靄儀，及律師何俊仁等4人緩刑，其他被告全部入獄8至18月不等。(8.18案判刑情況，詳看下圖。)

+ 3 + 3 + 3

李卓人黎智英亦涉8.31案共囚14月

在8.18遊行案審結不久，法庭亦處理8.31遊行案，這案只涉及3名被告，即黎智英、李卓人及楊森，他們全部認罪，3人在本案中被判囚6至8個月，但因為黎及李已於8.18遊行案被判刑，法官准他們的部份判刑同期執行，兩人經兩案後，總刑期為14個月，而楊森雖被判囚8個月，但准緩刑1年。(8.31案判刑情況，詳看下圖。)

10.1遊行案8人獄2人緩刑

法庭於本月初處理涉及2019年10月1日遊行的案件，這案涉及被告共有10人，其中6人已先後因涉8.18及8.31遊行案而帶罪在身，其中李卓人、梁國雄、黎智英及何秀蘭，已在服刑中，楊森、何俊仁及吳文遠，則有緩刑在身。10名被告在開審時全部認罪，法官之後把全部被告還押，但最後准單仲偕及蔡耀昌緩刑。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

10.20遊行案8月審訊

餘下2019年10月20日的遊行案，已排期於8月19日審訊，涉案的7人中，其中6人已因涉及另3宗案件而帶罪在身，被告當中只有黃浩銘是未涉之前的3宗案件。(詳看下表)

黃浩銘(左)只涉10月20日的遊行案，將於8月才巿等蒷，但他亦常到庭聲援其他被告。(梁鵬威攝)

15人中9人另涉六四集會案

雖然這4案已逐一審結，但15名被告仍未完全脫身，其中9人，包括：何俊仁、李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、黎智英、陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、楊森等，亦涉參與2020年六四晚會，被指參與未經批准集結，將於下月11日在區域法院再提訊。

9人另涉六四集會案，該案涉24名被告，4人已認罪。(詳看下圖)

+ 17 + 17 + 17

梁國雄黎智英另涉其他國安法案件

除此以外，梁國雄涉「35+初選案」，黎智英則涉欺詐及其他國安法相關案件，仍須面對多次審訊。