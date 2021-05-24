10.1集結求情｜李卓人稱選擇活在真相　梁國雄坦然面對崎嶇前路

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-24 20:52

包括黎智英、何俊仁等10名泛民人士，承認前年10月1日組織未經批准集結等罪，今（24日）在區域法院求情。李卓人在求情信稱選擇活在真相，認為愛國的定義是愛人民，國家機構是用來保障人民的自由及尊嚴，而並非操控人民的意志。另外，梁國雄在其撰寫的求情信亦稱，他既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，但再強調當日只是利用《基本法》賦予他的權利表達政見。各被告的求情繼續進行中。(附梁國雄求情信全文)

陳皓桓向旁聽人士稱收柙所好熱

今早開庭前，各被告都把握時間與到庭旁聽的親友交流短聚，李卓人更向妻子表示「Happy Anniversary」，多名被告也向公眾席揮手打招呼。法庭小休期間，陳皓桓更笑著趁機向旁聽人士投訴荔枝角收押所「好熱」，熱得他生熱痱。

10名被告：陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。十名被告全部承認組織未經批准集結，另有4名被告承認煽惑，及2名被告承認參與未經批准集結罪。所有被告現正還押候判。

各被告的求情重點。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

李卓人何秀蘭沒有鼓勵群眾使用暴力

李卓人及何秀蘭的代表大狀陳詞指，二人均不支持暴力，當日也沒有鼓勵群眾使用暴力，何秀蘭更是「和理非」，即使李卓人當天曾說「要繼續抗爭」，但並非呼籲示威者用暴力解決問題，正如他在案中的記者會提到，他只是呼籲市民行使和平集會權。

何秀蘭在求情信寫到，她認為和平集會、反對聲音有利於社會，政府有責任回應市民的聲音，她又指行政機關現時未有聆聽市民，立法會也再無法對聲音，社會期望司法機關執行公義。

何秀蘭及李卓人求情稱兩人均不支持暴力，亦沒有鼓催示威者使用暴力。(資料圖片)

李卓人認為愛國是要愛人民

李卓人在求情信提到，若果愛國便等於愛共產黨，事情會容易得多，因為共產黨需要的是絕對服從，但他選擇活在真相，堅持己見，他認為愛國的定義是愛人民，國家機構是用來保障人民的自由及尊嚴，而並非操控人民的意志，而這是他選擇的民主道路，他一直堅持的初衷。

李卓人認為愛國定義是愛人民，國家機構應保障人民的尊嚴與自由。(資料圖片)

梁一直為草根弱勢及長者發聲

梁國雄的大狀則透露，梁患有冠心病，心血管出現阻塞，其情況自還柙之後變差。大狀又呈上多封求情信，信中指梁多年來一直為草根階層、弱勢、長者爭取權益，亦提及他將大部份收入捐出支持社會民主。大狀強調，梁並不支持暴力，是一個「和理非」，直指案中沒證據顯示，遊行後兩小時發生的暴力事件與梁及其他被告有關。

堅稱利用賦予權力表達政見

大狀也在庭上讀出梁親撰的信件，梁在信中表示他認罪，但不認錯，無愧於心，當日遊行只是運用《基本法》賦予的權利表達政見，何錯之有？若果他們須為此愧疚，則所有曾經參加過 2019年三次百萬人遊行的民眾，豈非也須深切悔悟？

梁國雄在求情信寫道：既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑。(資料圖片)

選擇抗命之途 坦然面對崎嶇前路

他解釋不向警方申請而發起遊行，是要抗議當局接連無理禁制「民間人權陣線」主辦的同類活動，直言明知會被政治檢控，但仍不惜以身試法，薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務，他指發起「十一大遊行」不但問心無愧，簡直義不容辭，與群眾共同進退，自然是應有之義。他最後在信中表示，既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑，並引述文化先驅陳獨秀的對聯「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」作結。

梁國雄求情信全文

法官閣下：

我已認罪，但不認錯。

認罪，是由於確曾於 2019 年 9 月 30 日公開呼籲市民參加「十一大遊行」， 並於翌日與參加群眾携手並肩，由銅鑼灣遊行到中環，不想為此多費唇舌，寧願在此陳情。

我不認錯，因為無愧於心，根本無錯可認。

案發當日，數以萬計民眾嚮應號召出席，團結一心，以集體行動彰顯民意，展示抗議力量，何錯之有？

「十一大遊行」由始至終，都是按照原先安排而和平舉行，不過在行使《基本法》賦與的權利，運用固有的自由表達政見，何錯之有？

若果我等須為此愧疚，則所有曾經參加過 2019 年三次百萬人遊行的民眾，豈非也須深切悔悟？

法官閣下，我必須在此強調，示威、集會、遊行的自由，並非古已有之，而是普羅大眾前仆後繼，不停抗爭而獲得的成果。儘管這些權利逐漸受確認為普世價值，以致見諸國際公約和各國憲法，但證諸歷史，當統治者遇到民眾持續不斷，愈益澎湃的反抗，時，都會為著鎮壓異己，公然侵犯這些來之不易的權利。

我不向警方申請而發起遊行，是要抗議當局接連無理禁制「民間人權陣線」主辦的同類活動，凸顯林鄭月娥政權處心積慮，不惜悍然扼殺示威自由，阻嚇民眾參加抗爭運動。所以我們呼籲社會大眾拒絕屈服，繼續參加「十一大遊行」， 以直接的集體行動抵抗，以祈喚起民間義憤，凝聚更大力量，一同捍衛香港人的自由。

其實我明知會遭到政治檢控，仍然不惜以身試法，率先號召市民參加遊行，不過是薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務。

法官閣下，我一向服膺「公民抗命」的理念，認為民眾有天賦的權利，拒不服從統治者強加於社會的苛政惡法，更須以和平的集體行動宣示意志，即使受到鎮壓逼迫，亦應無畏無懼，不屈不撓，藉以彰顯社會良知，感召民間覺醒，壯大抗爭力量，從而獲得大多數人民的支持，同心協力，團結一致，發動抵制當權者的全面不合作運動，逼使不義政權放棄違反公義，違背民意的法律和制度。

因此，我發起「十一大遊行」不但問心無愧，簡直義不容辭。

之所以義不容辭，乃是深知民眾一旦逆來順受，任由林鄭政權肆意宰割自己的權利，不但示威、集會自由名存實亡，其他自由亦會因而蕩然無存，香港必將淪為鴉雀無聲的社會。

法官閣下，不但如此，我更在抗爭中深切體會到，2019年爆發的示威浪潮，其實是一場香港民眾為未來運動奮鬥的志業。2014年，數以萬計群眾受到感召，參與「和平佔中」和「雨傘運動」，秉行「公民抗命」原則集體和平抗爭，反對人大8.31決定扼殺港人應有的普選權力，爭取實行全面普選。雖然未能成功，但已不可磨滅。五年之後，民眾由於反對林鄭政權強推惡法起而抗爭，進而發展為爭取「五大訴求」的群眾運動，規模之大，人數之多，前所未有，席卷全港，雖受鎮壓越戰越勇，日益洶湧，勢不可擋。歸根究底，其力量乃是來自普羅大眾不忘初衷的堅毅意志。毫無疑問，它的確是體現香港人抗爭精神的民主運動。

長期以來，我一直致力於爭取民主、公義。不論在議會內外，均以實現全面普選為職志。在港人為此協力奮起，抗爭不輟之際，我豈能不於所處崗位悉力以赴，共同抵抗林鄭政權的逼迫打壓。舉行「十一大遊行」身先士卒，與群眾共同進退，自然是應有之義。

法官閣下，我在此陳情，並非為自己砌辭開脫，而是想闡明發起「十一大遊行」的初衷和原委。公民抗命本就是訴諸群眾良知，光明磊落的行為，根本毋須有所隱瞞，亦不必祈求憐憫。

我既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑。

「行無愧怍心常坦 身處艱難氣若虹」

我謹以此作結，並與香港市民共勉。

梁國雄

23/5/2021

荔枝角收押所

案件編號：DCCC 534/2020

2019年10月1日，10名被告帶令隊頭在銅鑼灣遊行。(詳看下圖)