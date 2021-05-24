10.1集結．求情｜資深泛民被告貢獻多　吳文遠指社會鴻溝難解決

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-24 19:12

何俊仁和楊森等多名資深泛民人士，今午(24日)亦先後就承認組織前年10月1日大遊案求情，律師指，何、楊及單仲偕等3名前立法議員，多年來服務社會，何俊仁一直維持溫和路線，2010年更有份與中聯辦商討政改方案，望可判他們緩刑；蔡耀昌的律師亦指蔡參與性質輕微；吳文遠則稱，司法機構並不能解決已經根深蒂固的社會政治鴻溝；黎智英則冀望其刑期可與他早前被判兩案的刑期同期執行。

何俊仁一直維持溫和政治路線

代表何俊仁、楊森及單仲偕等3名前立法會議員的大狀則強調，當日遊行和平有序，三人多年服務社會，而何俊仁更是一直維持溫和的政治路線，在2010年也有份與中聯辦商討政改方案，望法庭可判處3人緩刑。

何俊仁及單仲偕均增服務社會多年，何一直走溫和路線，2010年亦曾與中聯辦商討政改。(資料圖片)

楊森稱欲以和平方式進行公民抗命

大狀亦在庭上讀出楊森呈遞法庭的信件，他亦表示自己認罪，但不認錯，並指他當日以和平方式進行公民抗命，抗議警方濫權。他又指，中央政府過分地干預香港，使一國兩制走向一國一制，但他仍會留守香港，也不會就此案上訴。

楊森稱當日以和平方式進行公民抗命，抗議警方濫權。（民主黨圖片）

吳文遠望民主制度能成為一道橋樑

代表吳文遠的大狀則指，吳認為警方不批10.1集會的決定屬違憲，亦是基於公民抗命犯下本案，有道德上的辯解。吳在求情信表示，一直希望較民主的制度能夠成為一道橋樑，彌合社會鴻溝，又稱2019年的動盪為整個社會帶來了沉重的打擊，整座城市都被不信任、仇恨和恐懼所淹沒，希望法庭能夠理解，僅靠司法機構並不能解決已經根深蒂固的社會政治鴻溝，而需要集體力量、勇氣、誠實和同理心來修補我們的家。

他亦在信中表示，已準備好面對法院的判決，但相信終有一天，籠罩我們城市的烏雲將會消散，光明將會重臨，愛和同理心將會戰勝歸來。

吳文遠在求情信表示，一直希望較民主的制度能夠成為一道橋樑，彌合社會鴻溝。(資料圖片)

黎智英稱在本案角色較少

代表黎智英的大狀則指，他在案中角色較少，只是站在前線後面，望法庭考慮將本案的大部份刑期，與8.18案及8.31案的判刑同期執行。

蔡耀昌獲張煩良撰寫求情信

代表蔡耀昌的大狀亦表示，他在案中角色輕微，在遊行開始前才出現在現場，亦不起眼。大狀也透露，運輸及房屋局前局長張炳良為蔡撰寫求情信，讚揚他對社會改革貢獻良多。大狀亦指，蔡關注種族歧視等議題，不支持暴力，更因在2020年為內地人爭取權益而備受爭議。

案件編號：DCCC 534/2020

案中10名被告。(詳看下圖)

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2019年10月1日，10名被告帶令隊頭在銅鑼灣遊行。(詳看下圖)