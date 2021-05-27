公屋建屋量上年度僅6200伙創10年新低　未來或再現斷崖式下跌

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-27 17:14

公營房屋供應短缺，房委會早前更新2020/21年的實質建屋量，發現該年度的公營房屋實質建屋量只得11,261伙，創六年新低，其中出租公屋建屋量更是十年以來最低。 此外，房委會的公營房屋建屋量或會再出現「斷崖式」下跌，長策目標亦繼續不達標。在出租公屋或綠置居方面，於2024/25年度，預測建屋量將大幅降至9,900伙。而資助出售房屋方面，2023/24年更會急跌至2,700伙。

2020/21年度的出租公屋建屋量是十年以來最低，只興建了約6000伙。（資料圖片）

在2020/21年，出租公屋建屋量共6,261伙，是十年以來的新低，按年大跌近四成；而資助出售單位亦只得5,000伙。換言之，上年度的公營房屋建屋量只得11,261伙。

五年預計興建約10萬伙公屋

另外，房委會亦更新了房屋建設計劃，預料2020/21至2024/25的五個年期內，將合共興建約9.56萬伙，包括約6.71萬個公屋或綠置居單位，以及約2.85萬個其他資助出售單位。

若參考房協的數據，則預計未來五個年度會興建3,500伙出租單位，以及2,800伙資助出售單位。換言之，即房委會及房協在五個年度間，預測會興建10.19萬伙公營房屋，較長策未來5年目標15.05萬伙公營房屋遠未達標。

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公營房屋建屋量或斷崖式下跌

另外，房委會的公營房屋建屋量或出現「斷崖式」下跌。在出租公屋或綠置居方面，雖然在2021/11至23/24年，房委會可預測興建一萬至兩萬多伙，但至2024/25年，該年度預測建屋量將大幅降至9,900伙。

至於其他資助出售單位，房委會預料2022/23年度只得3,600伙，直至在23/24年更急降至僅2,700伙，直至2024/25年才回升至1.07萬伙。

房委會的出租公屋或綠置居建屋量或會「斷崖式」下跌，預測將由2021/11至23/24年按年興建一萬至兩萬多伙，大減至2025/25年的9,900伙。（資料圖片）

未來四年長策繼續不達標

值得留意是，雖然未來五年預計可提供逾十萬伙公屋，但根據《長遠房屋策略》的最新目標，2021/22至2030/31年度的公營房屋供應目標為30.1萬個單位，即平均每年興建3.01萬伙。

政府早前宣布，已覓得31.6萬伙土地供應，可滿足未來10年（2021/22至2030/31年）公營房屋需求，為長策公布以來首次達標。不過，根據房委會及房協預計的公營房屋預測建屋量，在2021/22至2024/25期間，每年預測建屋量只得約1.5萬至2.9萬伙，即無法就平均每年興建3.01萬伙達標。