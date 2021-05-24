房委會將清拆4幢工廈改建公屋　增逾4000伙最快10年後落成供入住

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-24 20:49

特首林鄭月娥於2019年《施政報告》建議，由房委會探討轄下6幢工廈重建作公營房屋的可行性。 房委會已完成相關研究，並擬清拆轄下4座工廈作公營房屋發展，包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈，首3幅用地料可於2031年提供約4,200伙；葵涌葵安工廠大廈則可提供約600個單位，惟時間表尚未有定案。 受影響租戶或暫准證持有人將獲18個月通知，並可獲發放特惠津貼，包括金額相當於15個月的租金或暫准證費等。

葵安工廠大廈為房委會轄下6個工廠大廈之一，房委會擬重建作房屋發展。（資料圖片/ 余睿菁攝）

葵安工廠大廈用地受法覆核影響

房委會轄下有6個工廠大廈，分別是位於九龍灣的業安工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、長沙灣的宏昌工廠大廈、葵涌的葵安工廠大廈和晉昇工廠大廈，以及屯門的開泰工廠大廈。經研究後，房委會發現當中有4幅用地在技術上可作房屋發展。



房委會表示，業安、穗輝及宏昌工廠大廈用地，經初步評估，可在2031年提供約4,200伙。葵安工廠大廈用地，料提供約600伙，但受葵涌分區計劃大綱草圖的司法覆核個案影響，在個案完結前該大綱圖暫緩進一步修訂，故項目開展及落成時間暫未有定案 。

截至今月3月底，上述4幢大廈共涉及903份租約和1,185張暫准證，以及一份商鋪租約。房委會會個別通知受影響租戶有關清拆安排的詳情。

葵涌晉昇工廠大廈為房委會轄下六個工廠大廈之一，據悉因涉噪音等問題，故不可行用作房屋發展。（資料圖片）

兩大廈有嚴重噪音等問題毋法重建

餘下兩幅用地，即開泰和晉昇工廠大廈用地，則因存在嚴重的噪音、空氣質素和氣味問題，房委會指，這些限制均不能透過設計或其他緩解措施有效處理，因此，作房屋發展並不可行。在當區環境未有顯著改善之前， 該兩幅用地在現階段不會作房屋發展。

房委會轄下商業樓宇小組委員會今日舉行會議，委員通過為受影響租戶提供的清空方案。受影響租戶或暫准證持有人，將獲18個月通知遷離單位，並可提前發放70%特惠津貼，餘額會在騰空單位後發放，金額相等於15個月租金或暫准證費。