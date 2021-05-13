大埔頌雅路西公屋申加建4層增80伙共供應1030伙　延4年2030年落成

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-13 12:20

最新公屋輪候冊數字再升至5.8年，政府早前指已覓得足夠土地滿足未來10年的公營房屋供應量。土木工程拓展署向大埔區議會提交文件，擬就大埔頌雅路西公營房屋發展計劃的地積比率由6倍增至6.5倍，即加建4層，料可增加80伙，項目合共能提供1030個單位。項目亦將設一個多層停車場，惟因應調整，落成日期邢延後4年，到2030年竣工。

土木工程拓展署將大埔頌雅路西公營房屋項目的總地積比率增至6.5倍。（資料圖片）

土木工程拓展署指，就大埔頌雅路西公營房屋發展計劃，擬將總地積比率由原來的6倍增至6.5倍，將維持興建1座住宅大廈，高度擬由40層增至44層，而可建單位數目由約950伙增加至1030伙，料可容納2900人。

私家車位增至80個

項目內的私家車位亦將由28個增至80個，將有一個多層有蓋停車場，出入口將設於富亨邨旁的頌雅路，並會預留一幅小學校舍用地，可容納24班。根據政府於2018年提交的方案，當時項目預計於2020年開展、2026年落成。惟最新工程進度將有所延誤，將於2023年開展工程，落成日期亦將延後4年，到2030年完工。

頌雅路西公屋發展項目擬設有一個多層停車場。（區議會文件截圖）

區內3公營房屋項目共提供逾8000伙

大埔頌雅路西公營房屋發展計劃毗鄰富亨邨，旁邊為正開展工程的大埔第九區、頌雅路東公屋發展計劃，曾有區議會擔心交通將不勝負荷。房委會早前曾向城規會提交申請，擬將地積比率由6倍增至6.15倍，料可建7,431伙單位。連同頌雅路西項目的最新方案，即該區未來將有超過8,000伙公營房屋單位。