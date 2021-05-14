繼父涉性侵繼女　被告稱指控屬無中生有　指繼女高大強姦都幾麻煩

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-14 19:44

任地盤工人的繼父涉多番非禮、強姦及雞姦繼女案續審，控方今(14日)在高等法院播放繼父被捕後與警所作的錄影會面，繼父稱指控屬無中生有，又指妻子有機心及貪婪，疑因未有給錢妻而遭誣告，直言不知是繼女或是「大嗰個」作出嚟。繼父在會面中又說，X身形高大，強姦都幾麻煩，又稱他在離島工作，無精神強姦個女。

57歲被告在錄影會面中透露，他於2011年認識涉案女童X的母親Y，兩人其後結婚。婚後，他們在內地海豐購入一單位，由Y負責支付首期，被告則負責供樓。

做雜工無精神強姦個女

他在會面中否認性侵X，稱指控是無中生有，並說：「感覺上有人作出嚟，係X定大果個，我就唔知」。他指X身形高大，並說：「強姦佢都幾麻煩。」而他任地盤雜工，在離島工作，「邊有咁多精神強姦佢個女。」

形容繼女是寶貝

他強調未有和X發生性行為，反指：「唔知X出面有無性愛。」解釋X常不在家，又指X性格偏激，常與Y爭吵。反而他和X關係密切，形容對方是其寶貝，並說：「係人都知我鍚個女。」

曾撞破妻與男人偷情

被問及為何會有性侵X的指控，被告反指他曾經捉姦在床，返家時撞破妻子Y和另一男子偷情。他又指，Y曾稱：「話我唔掂佢，在出面搵男人，在賓館做小姐。」被告形容妻子有機心和貪錢，又說：「我未有畀錢佢」，便遭誣衊。

57歲的被告共被控9罪，包括3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件編號：HCCC95/2020

案件經過。(詳看下圖)