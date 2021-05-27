疫情隔7個多月再「零確診」　社區首宗變種印裔男證檢疫酒店感染

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-27 17:39

本港新冠肺炎疫情放緩，今天（27日）並無新增的確診個案，本地和輸入個案都是「零確診」，是自去年10月14日以來的首次，亦即事隔7個多月、225天後再現「零確診」。 另外，衞生防護中心指，在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心工作的61歲女護士的樣本與疫苗病毒株相若，中心不會將她列為確診個案，她的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。 本港於4月中發現社區首宗新冠肺炎變種病毒個案，一度認為是源頭不明個案，但防護中心經調查證實，該名帶有南非變種病毒的印裔男子（第11643宗個案）和他於檢疫酒店同層的兩名患者有流行病學關連，不再列為源頭不明的本地個案，意味中心認為他是在檢疫酒店受到傳染。 本港今天的初步確診個案少於5宗。

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衞生署衞生防護中心公布，截至5月27日零時零分，中心沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11 837宗（包括11 836宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（5月13日至26日）累計報告23宗個案，包括5宗源頭不明本地個案和一宗可能本地個案。

防護中心表示，早前公布一宗初步確診個案涉及一名在官涌體育館社區疫苗接種中心工作的61歲女護士，衞生署公共衞生化驗服務處的分析顯示，有關的病毒樣本與「SARS-CoV-2」疫苗病毒株相若，而香港大學微生物學系進一步的基因分析亦錄得相同結果。該護士任職的官涌接種中心，提供科興滅活疫苗。



衞生防護中心分析了個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，中心不會將該個案列為新冠肺炎個案。她的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。

本港新冠肺炎疫情放緩，今天並無新增的確診個案，本地和輸入個案都是「零確診」。（資料圖片／羅君豪攝）

中心又指，因應帶有南非變種病毒的印裔男子（第11643宗個案）和他於檢疫酒店同層的一人（第11550宗個案，來自印尼的34歲女子）的流行病學調查及基因排序分析結果，顯示該兩宗個案均與檢疫酒店同層的另一人（第11544宗個案，來自菲律賓的28歲男子）有流行病學關連。三人均於尖沙咀華美達華麗酒店16樓檢疫，而三人同樣帶有南非變種病毒。中心決定將個案11643和11550的個案分類修正為與一宗輸入個案有流行病學關連。因此，與個案11643有流行病學關連的個案亦會修正為與輸入個案有流行病學關連，亦即南非變種病毒傳播鏈的其他人士，包括個案11672, 11773, 11774, 11792, 11793, 11797, 11800, 11815, 11816 和 11825。