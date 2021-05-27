COVAX行政總裁承認計劃難達成　新冠疫苗供應耗盡　92國希望落空

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-27 16:17

根據美媒《華爾街日報》，世衛組織（WHO）主導耗資數十億美元的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）計劃，原本期望將疫苗送給全球最需要的人，發展中國家醫護人員在理想下獲得免疫，卻因為理想與現實的差距，第2劑疫苗的施打遙遙無期，其他一線工人與弱勢團體也跟著失去施打的可能性。

報導指出，即便印度擁有全球最大疫苗製造供應商「印度血清研究所」（SII），卻因為國內變種病毒肆虐、爆發全球最慘重的疫情，當局優先計劃為國內13億人口施打，才使疫苗被限制出口，原定5月底須運送1億4000萬劑疫苗的計劃跟著胎死腹中。

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「全球疫苗免疫聯盟」（Gavi Alliance）負責執行COVAX計劃，其身為美國流行病學專家的行政總裁伯克利（Seth Berkley）心痛證實，原本供應92個發展中國家新冠疫苗的計劃，恐怕得跟著跳票。

報道指出，COVAX的庫存疫苗在疫情襲捲中南美洲、南亞中低收入國家之際跟著耗盡，原本5月底預計施打2億3800萬劑，但如今運抵且施打的疫苗總計僅達7200萬劑，佔全球出貨量17億劑更僅為4%。

位於中非的內陸國家贊比亞，其疫苗施打率為全球最低之一，完成第1劑疫苗接種者僅佔總人口0.7%。該國衛生部官員姆萬薩（Francis Dien Mwansa）哀嘆：「也許我們對COVAX抱持太多期待了。」

據悉，美國拜登政府預計6月底前向國外發送8000萬劑疫苗，其中有部分疫苗撥給COVAX，而歐盟也承諾將捐贈1億劑疫苗，但與預定目標相比恐仍遠遠不足。COVAX官員向富裕國家呼籲，懇求能夠分享自家疫苗庫存，並協助他國建立新廠生產疫苗，打破供應鏈短缺之瓶頸。

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