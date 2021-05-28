綠置居2021｜公務員4度申購資助房屋食白果　單位雖細抽到焗住上

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-28 13:00

今期綠置居今日（28日）起接受申請，推售鑽石山啟鑽苑、上期貨尾單位及租置計劃回收單位，涉及逾2,000伙。早上位於觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處，前往交表的人流不多。 有即將退休的公務員與家人一同交表，他表示，過去8年曾4次申請購買資助房屋，惟多次食白果，兩夫婦現時與3名子女，一家五口同住公務員宿舍。他坦言，綠置居單位太細，「抽到都係焗住上。」有退休人士以單位價錢作首要考量，但直言不會考慮售價較低的租置單位。

公務員蔡先生曾4次申請資助房屋。（黃寶瑩攝）

今期綠置居今日起接受申請，早上於觀塘綠置居銷售處人流不多。即將退休的公務員蔡先生，與太太及幼子到場交表。他稱，現時與太太及3名子女，一家五口居於公務員宿舍，面積約500多呎。不過，由於即將退休要交回宿舍單位，故申請資助房屋上車。

公務員蔡先生曾4次申請資助房屋。（黃寶瑩攝）

公務員蔡先生︰價錢可接受

他們過去8年曾4度申請購買資助房屋，惟每次均落空，認為因多人申請，估計今次機會不大。他們過往亦曾考慮購買私樓，但礙於樓價過高，「根本買唔起。」他們一心選購鑽石山啟鑽苑，因其單位面積在今次推售的單位中最大，亦鄰近港鐵站交通方便。不過他稱，綠置居單位普遍面積小，惟價錢可接受，「抽到都焗住上。」

王先生認為租置計劃回收單位不吸引。（黃寶瑩攝）

退休人士王先生︰不考慮購買租置單位

退休人士王先生現時獨居港島公屋單位，因年老要工人照顧，希望轉到較大的居住環境。他以單位價錢為首要考慮因素，不過租置單位雖較便宜，但因單位太舊，料日後要維修，因此不會考慮購買租置單位。

退休長者翟先生︰經濟上協助兒子上車

退休人士翟先生為已婚兒子申請，他稱，兒子現時與太太及10歲的孫子、共3人居於安達邨單位。他稱綠置居價錢合適，一心希望購買大單位，令兒子一家可遷到較大單位，改善居住單位。他又表示，若能成功抽中，會在經濟上協助兒子，「盡能力幫得幾多就幾多。」

梁先生居於將軍澳尚德邨3房單位，居住環境不太逼，但因將軍澳隧道經常塞車，交通不方便。他一心希望購買啟鑽苑2房單位，因地段吸引，加上價錢便宜。他過去曾申請居屋，但均抽不中，不過估計今期綠置居申請人數多，機會同樣不大。

今期綠置居推售啟鑽苑約2,112伙，及上期綠置居柴灣蝶翠苑、青衣青富苑的523伙貨尾單位，以及約800個租置計劃的回收單位。申請期由今日起至6月10日。