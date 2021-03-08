UA結業｜K11Art House不接受UA禮券　市民憑券查詢、碰運氣、懷緬

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-08 16:31

UA Cinemas今日（8日）宣布由於疫情衝擊，不勝經營壓力，無奈結業，院線戲院今日全線拉閘。位於K11 MUSEA的K11 Art House戲院，原本由UA擁有，本月初起轉由MCL集團經營，轉手後戲院原先亦可使用UA禮券，惟今日K11 Art House發出特別通告，指由即日起不再接受UA禮券。 今日陸續有市民前來查詢，希望碰碰運氣，有人按照戲院職員提供的電話號碼，即場致電查詢，但對方指公司方面已經清盤，禮券已沒效用；亦有人特意到已轉手的K11 Art House，順道「懷緬一下」，形容「有啲嘢冇咗就冇咗」。

鄭小姐手持UA Cinemas現金禮券到K11 Art House，她表示是替同事查詢禮券是否還有效，而戲院職員著她打電話到UA院線提供的熱線電話查詢。

市民：若非戲院結業 也記不起有這張禮券

另一名市民陳小姐手上就有一張早前買化妝品贈送的UA禮卷，她到戲院售票處查詢，根據售票員提供的電話號碼，致電查詢。她即場打通電話，但對方指公司方面已經清盤，禮券已沒效用。

對於會否希望有賠償，她表示，對此也沒辦法，又謂若非戲院結業，也記不起有這張禮券，今天只是碰碰運氣。

陳小姐根據售票員提供的電話號碼，即場打通電話，但對方指公司方面已經清盤，禮券已沒效用。（陳嘉慧攝）

另外不願出鏡的影迷蔡先生亦到戲院了解情況，他表示自己手上仍有數張現金禮券，而因不時都有來看電影，所以剩下禮券不多。K11 Art House原本由UA院線經營，今月初轉手由MCL集團經營。蔡先生表示自己只順道「懷緬一下」，並不打算致電追討，形容「有啲嘢冇咗就冇咗」。