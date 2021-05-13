岑子杰保釋被拒　官指岑年輕堅定有決心　難保不再違反國安事宜

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-13 19:31

泛民47人疑參與「35+初選」被指違反《港區國安法》，其中社民連副主席岑子杰和「長毛」梁國雄，早前向高等法院申請保釋遭拒。高等法院杜麗冰今(13日)頒發判辭解釋理據，指岑子杰被檢控前，仍在警署外表明會繼續爭取五大訴求，認為33歲的岑是一名有決心和堅定的年輕人，要求政府落實五大訴求，難保證他不會作出危害國家安全行為，故拒絕其保釋。

警署外仍爭取五大訴求

法官杜麗冰在岑子杰案的判辭提到，控方指岑在初選中的宣傳單張，提及若取得立法會的過半議席，「以獲得全面否決權，令政權需要答應落實五大訴求。」岑亦在在初選論壇稱：「其實攬炒有兩個意思，一個意思就係中共打到嚟，我寧願同中共玉石俱焚，另一個意思就係，我主動去撩中共打交，要攬炒佢，我唔贏唔緊要，最緊要中共輸。」

此外，岑亦公開稱12港人案的被告，在中國被非法判刑。岑甚至在本案被控前，於本年2月28日在警署外表明，會繼續爭取五大訴求。

指岑是有決心和堅定的年輕人

杜官同意控方的陳詞，指岑是一名有決心和堅定的年輕人，至本年2月仍在警署外，仍表明要求政府落實五大訴求。杜官稱沒有足夠理由相信，若岑獲保釋不會再做出危害國家安全的行為。

梁患冠心病 想與妻過平淡生活

此外，杜官在梁國雄案的判辭指，辯方指梁患有冠心病及新婚，望與妻子過平淡的生活。梁過往多番提出司法覆核，可見他相信法治。惟控方指，梁反政府和反國安法的立場堅定，同時參與社運多年，並得到國際社會支持，其重犯的風險高。杜官最終認為，沒有足夠理由相信梁若保釋，不會再做出危害國家安全的行為，遂拒其保釋申請。

案件編號：HCCP135、143/2021

6被告高院申保釋5人被拒，法庭月底處理吳敏兒申請。(詳看下圖)

11名獲准保釋被告及其保釋條件。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

36名未獲保釋的被告。(詳看下圖)