35+初選案｜尹兆堅辭葵青區議員　結束18年議員生涯：會盡快歸隊

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-10 13:55

因民主派初選案正被還押的民主黨尹兆堅，今（10日）宣布辭任葵青區議員，任期明日（11日）結束。尹兆堅稱，其從政生涯令他「此生無憾」，無奈如今要辭去議員職務，但不代表他「退隊」，不再關心社會事務，承諾會盡快歸隊，與大家一起守護香港。 他希望港人努力守著真相，拒絕謊言，但亦要格外小心謹慎，在合法的範圍守著陣地。連同尹兆堅在內，民主派初選案中，至今已有7人辭任區議員。

尹兆堅表示，今次辭任區議員標誌著他18年的議員公職（包括立法會議員）生涯告一段落，「石蔭區是我從政的起點，亦是終點，也算是上天安排的緣份，有始有終，完滿，無憾！」

他指，能擔任議員為香港市民效忠效力，是他一生榮幸，尤其一起經歷過大時代的轉折和群眾運動的波瀾壯闊，包括97前途問題、50萬人大遊行反對23條立法、爭取民主普選、區議會大勝等，「縱使經歷澎湃跌宕，陰晴不定，走過高山低谷，我都有幸與香港人並肩同行，發揮公職角色跟大家一起遮風擋雨，一同在香港民主運動和基層運動史上畫上一筆，此生無憾。」

▼民主派初選案 多人辭任區議員▼

至今7名被還押民主派辭區議員

尹兆堅說，現時香港的情況是史無前例的惡劣，民主力量受到全方位打壓，大量民主派被囚獄中，但即使他身在籠牢，但見到香港市民仍鍥而不捨地在尚有的空間中表達真民意，例如排隊「買爆」等，他在牆內為之鼓舞，亦堅定了他的心智，以積極心面對牢獄的試煉。

民主派初選案中，已有6名正被還押的民主派辭去區議員職務，包括中西區梁晃維、觀塘區李嘉達、荃灣區譚凱邦、北區林卓廷、西貢區范國威及元朗區王百羽。