七旬翁認管有信號槍彈　稱曾任船上大偈　以為藏求救物品合法

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-28 20:16

七旬男子涉去年年初管有一批信號槍彈，及有尖刀的拳刺等武器，他今（28日）於區域法院承認無牌管有槍械及彈藥、管有爆炸品，以及管有違禁武器共三項控罪。辯方稱他曾於船上任俗稱「大偈」的輪機長，他無知地將信號彈搬回住所，以為管有該些用作求救的物品是合法的。

被告陳建達（73歲，退休），被控無牌管有槍械及彈藥、管有爆炸品，以及管有違禁武器。控罪指，他於2020年1月24日在油麻地佐敦道可群大廈一個單位內，非法管有一把信號槍連兩個各上6發信號彈的上彈器，一個信號彈發射器及26枚信號彈，3枚俗稱擊發炸石彈藥的爆炸彈藥筒，以及一件有刀刃或尖端的武器，即以拳頭緊握手柄、刀鋒從指縫間突出的「拳刺」。

被告曾當義勇軍

案情指，被告以膠袋包着的拳刺和一些刀放置於書房書架上，其餘涉案物品則於被告睡房內的小提琴盒詢警方搜出。海事處表示，即使持有船隻駕駛執照，不代表在陸地上合法管有信號彈發射器及信號彈。被告為電子技工，他早年在義勇軍服務時，購買所管有的信號槍等物品。

真誠地以為物品合法

辯方求情時表示，被告沒有刑事定罪記錄，他曾於船上任俗稱「大偈」的輪機長，他無知地將信號槍彈及爆炸彈藥筒由船上搬到住所。被告真誠以為管有該些物品是合法的，稱它們是在遇到危險時用作發出信號求救。辯方指，第二控罪中的爆炸彈藥筒是繫於救生衣，求生時用。至於拳刺，是被告旅行時買的紀念品，並無意使用。辯方提到他是香港射箭總會成員，在東南亞的射擊比賽奪冠，也熱心服務社會。

法官林嘉欣把案件押後至6月17日判刑，控方就槍彈爆炸品將索取進一步報告，被告准以原有條件保釋外出。

案件編號：DCCC 1077/2020