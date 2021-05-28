俄羅斯宮廷珍寶周六起展出　閱覽沙皇加冕　彼得大帝超長袍現身

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-28 23:48

「聖耀皇權──俄羅斯皇家珍品展」，將於周六（29日，明日）起至8月底於沙田文化博物館舉行，由莫斯科克里姆林宮博物館外借的170組皇室珍寶，將重現16至18世紀沙皇年代的耀武歲月。由權杖聖物、盔甲武器，以至外交貢品等，無不彰顯俄羅斯君主的皇權威儀，當中大部分展品更首次於本港亮相。 展覽亮點包括以一比一仿製的駿馬，展示由當時御馬司製作的珍貴馬具，以及沙皇領軍出征的儀仗武器與盔甲等，「戰鬥民族」的驍勇善戰非浪得虛名。

▼精選展品一覽▼

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甫踏入展覽場地，已猶如置身16世紀、飽歷風霜仍屹立不倒的俄羅斯。面對內憂外患的動盪亂局，米哈伊爾．費奧多羅維奇獲推選為沙皇，成為羅曼諾夫王朝的首任君主，在其及後裔統治下，俄羅斯進一步擴展版圖，躍升為橫跨歐亞的大國。力推俄國走向西化的彼得大帝(Peter the Great) ，亦是王朝內堪稱最重要一員。

展覽有展示彼得大帝出席重要典禮的織錦長袍，根據傳統，沙皇禮服長度不觸地板，此長袍衣長158厘米，館方指此可想像彼得大帝長得異常高大，身高達204厘米。

展示首位沙皇專屬披肩

是次展覽精選170組由莫斯科克里姆林宮博物館收藏的宮廷珍品，主要圍繞羅曼諾夫王朝的宮廷儀式、儀仗閱兵、外交禮節等，亦展示沙皇家族鮮為人知的生活面貌。彰顯君權神授的加冕典禮，不論是派場以至各種聖物，無不流露沙皇登基的君皇氣派，展覽中陳列首位沙皇米哈伊爾．費奧多羅維奇參與重大場合佩戴的專屬披肩；彼得大帝登位時佩戴的胸前十字架，與以金織錦鍛縫製的長袍，均盡顯工藝的講究。

策展人專程以真實比例仿製的駿馬，展示由當時御馬司製作的珍貴馬具，重現沙皇出巡、駿馬相隨的氣派。(黃寶瑩攝)

因疫情關係延至今年舉行

入場觀眾亦可一覽沙皇巡遊大典的浩蕩氣勢，館方專程以真實比例仿製的駿馬，展示由當時御馬司製作的珍貴馬具，以金織錦鍛及絲絨特製的馬鞍、鍍金及綴以紅寶石、祖母綠的馬鐙等，閃閃生輝，盛大排場可謂遠超歐洲各國歷代君主。其餘工藝精湛的儀仗武器及盔甲等兵器庫珍藏，亦體現沙皇竭力締造懾人威武的君主形象。

文化博物館總館長盧秀麗表示，2013年首與莫斯科克里姆林宮博物館合作，當時的「法貝熱—俄羅斯宮廷遺珍」展覽大受港人歡迎，今次再下一城，雙方再合作策展，期望增加港人對俄羅斯文化的認識及興趣。



文化博物館館長(藝術)鄧民亮表示，館方早於2018年已籌備展覽，因疫情關係延至今年舉行，克里姆林宮博物館團隊亦專程從俄羅斯飛抵本港，並隔離21天後與館方共同策展，今次順利展出可算是得來不易。



莫斯科克里姆林宮博物館軍械部主管及軍械藏品策展人謝蓋爾．奧爾蘭科博士冀展覽可為港人呈現沙皇權力及文化，他又指，雖然正值疫情的艱難時期，暫難以制定長遠計劃，但他相信雙方合作仍會陸續有來。

「聖耀皇權──俄羅斯皇家珍品展」於明起至8月29日在沙田文化博物館舉行。展覽由康樂及文化事務署和莫斯科克里姆林宮博物館聯合主辦，香港文化博物館和莫斯科克里姆林宮博物館聯合籌劃，並由賽馬會慈善信託基金獨家贊助。