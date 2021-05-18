關德興逝世二十五周年｜文化博物館舉行展覽　回顧藝壇縱橫七十載

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-05-18 19:06

今年是關德興逝世二十五周年，由他飾演的黃飛鴻的俠義形象深入民心。香港文化博物館早前在粵劇文物館舉行「戲裏戲外—細說關德興傳奇」展覽，展出多件珍藏戲服、文獻及照片，重溫他藝壇縱橫七十載的傳奇故事。

▍「戲裏戲外—細說關德興傳奇」展覽登陸沙田

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今年適逢關德興逝世二十五周年，香港文化博物館五月五日起在粵劇文物館舉行「戲裏戲外—細說關德興傳奇」展覽，透過展出近五十項精選的戲服、文獻及照片，讓觀眾重溫關師傅精彩傳奇的故事。

關德興縱橫藝壇逾七十載，在演藝界德高望重。他曾以藝名「新靚就」踏台板，領導「新大陸班」、「關德興劇團」等戲班到東南亞、美國等地演出粵劇。他尤其擅演關公戲，享有「生關公」的稱譽。他亦曾參演超過一百四十部電影，包括《神鞭俠》、《大富之家》，其中《黃飛鴻》系列更是為人所熟悉。

在關德興辭世後，其兒子關漢泉將他生前演出所用的服飾、道具、劇本等捐贈予香港文化博物館，豐富了該館的收藏。

展覽期間，博物館特別節錄四齣關德興主演的電影片段，在粵劇文物館放映室內播放。

文化博物館館長（歷史)王家敏表示，博物館早年獲關漢泉捐贈逾千件其父親遺物及珍貴藏品，適逢關德興逝世25周年，遂舉專題辦回顧展重溫其傳奇一生。（陳淑霞攝）

展覽由康樂及文化事務署主辦，香港文化博物館籌劃，五月五日至明年二月下旬，於香港文化博物館舉行。

▍黃飛鴻電影先聲《鞭風滅燭》

首部黃飛鴻電影，是以上下集形式發行，於1949年由胡鵬導演的《黃飛鴻之鞭風滅燭》和同年《火燒霸王莊》。電影甫出大受歡迎，令黃飛鴻成為南拳宗師代表，而這電影系列一拍數十年，至今拍了共百部《黃飛鴻》電影，並獲拍攝集數最多電影之健力士世界紀錄。當中由胡鵬執導共五十九部，令他成為拍過最多《黃飛鴻》電影導演。七十年代以後《黃飛鴻》不斷翻拍創新，使這系列於這半個世紀成為香港武打片一個深入民間，威名海外的品牌。

據胡鵬導演回憶錄《我與黃飛鴻》中所述，四、五十年代武打片題材離不開少林五祖，或方世玉、洪熙官等少林南傳故事，動作場面都是把大戲舞台上的北派招式搬上銀幕，花拳繡腿，沒有真實感，令武打片票房不斷下跌。片商為救危局，在影片菲林上逐格繪上七彩打通，令銀幕打鬥場面充滿飛刀飛劍，將神怪與武術融為一爐，結果更令武俠片票房雪上加霜。

四十年代末，有一次胡鵬與電影撰曲人吳一嘯閒聊，得知吳一嘯曾拜廣東拳師黃飛鴻門下習武，於是靈機一觸，希望發掘現代版「方世玉」。及後胡鵬更拜會黃飛鴻再傳弟子，任職傳媒的朱愚齋先生，蒐集黃飛鴻事蹟。不過最後電影出街，內容並未有採用朱愚齋於報章連載《黃飛鴻別傳》內容，而男主角亦由起初選用吳楚帆，改用關德興。據胡鵬所述，因吳楚帆沒有功夫根抵，做不到「力」與「勁」真功夫，而關德興是著名粵劇武生，有「愛國藝人」美譽，亦先後與胡鵬合作過多部影片，故起用關德興，怎料關德興一演黃飛鴻便演足數十年。

而由1949年第一套電影《鞭風滅燭》誕生起，至今共拍下103部以黃飛鴻為主題電影，是全球最長壽的電影系列。

另外，要留意一點的事，當年視像不普及，《黃飛鴻》早期電影有保存嶺南國粹的用意，所以片中不乏安排一些橋段，讓戲中出現一些嶺南舞獅、戲曲和拳術演示硬橋硬馬，打真套路情節。用現在的眼光看，這些場面很刻意安排，佔時長而又對劇情無幫助，所以觀眾應以保存國粹這角度方能理解。

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