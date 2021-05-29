陳肇始：疫情大致清零　籲打針防第5波　聶德權：疫苗尚有200萬劑

撰文： 鍾妍 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-29 09:59

政府當局近日全面「谷針」，呼籲市民接種新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今（29日）在商台節目《政經星期六》中，引述專家說法，指香港疫情現時大致清零，但情況可一瞬間轉變，重點要嚴防第5波疫情，呼籲年輕人接種疫苗。 公務員事務局長聶德權今早（29日）於港台出席《星期六問責》表示，本港共訂購750萬劑復必泰疫苗，約200萬劑已到港，已接種百多萬劑，目前餘下約90萬劑；科興約有110萬劑。

陳肇始指，香港疫情大致清零。(資料圖片/羅君豪攝)

陳肇始形容香港現時疫情大致穩定，引述政府專家指現時大致清零，現時重點為嚴防第5波，指看到其他國家本來穩定的疫情「一瞬之間就會變」，指要守好疫情除了政府的工作外，亦要市民接種疫苗，認為以色列及英國等接種率高的國家的數據，明顯有助控制疫情。

聶德權於另一個節目表示，本港連續幾日無本地個案，希望可「清零」一段時間，但不排除隨時再爆疫，強調未來3個月是建立防疫屏障關鍵，其中政府訂購的750萬劑復必泰疫苗，200萬劑已到港，現存餘下約90萬劑；科興約有110萬劑，會應因接種情況，調整疫苗數量到港時間。

聶德權指，如疫苗接種率不理想，會影響採購下一代疫苗的議價能力。(資料圖片/余俊亮攝)

聶︰接種率低或影響採購下一代疫苗的議價能力

聶解釋，復必泰疫苗在德國生產後，有大約6個月使用期限，由於生產後要做測試及運送，抵港後只餘3至4個月使用期限，因此需計算及評估使用量，再安排適量疫苗抵港，如接種率不理想，會影響採購下一代疫苗的議價能力。另外，會視乎情況與藥廠討論餘下數百萬劑疫苗的安排，包括是否捐給世衛等。

陳肇始亦指，全球各地有多個地方不夠或不足疫苗，有與世衞聯繫，以人道立場幫忙，但會先留意本港打針情況。她說，如香港接種速度慢，藥廠亦會先把疫苗提供予其他地方，未來「唔知係咪能夠買到足夠全香港市民數量疫苗」。

兩局長歡迎各界提供誘因鼓勵打針

早前機管局提供機票讓已接種疫苗人士抽獎，昨再有地產商捐出觀塘樓盤單位，陳肇始表示，歡迎各行各業提供誘因打針，指抽獎、放假或提供好處可為市民提供積極性，亦令大家開心。

聶德權亦認為有打針獎勵是好事，會有推動作用，但強調接種疫苗是為己為人。29間接種中心將營運至9月底，聶德權呼籲市民在8月底前接種第一劑疫苗，以便在9月底時完成第二劑。

昨有約4,000名持雙程證人士在港打針

政府近日亦擴闊疫苗接種群組，包括在港持「雙程證」人士及難民等，聶德權表示，昨日有4000多名持有「雙程證」的非本港居民透過郵局預約接種。學生方面，陳肇始亦指，衞生署已向復必泰疫苗藥廠要求提供12至15歲兒童接種疫苗的數據，取得後會盡快提供予疫苗專家委員會批核，獲批後就會開展12歲以上接種疫苗計劃，而科興疫苗相關數據，陳亦說藥廠已承諾會提供。

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