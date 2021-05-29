升學顧問：移民留學查詢增五成　畢業生儲錢到加國　讀碩士再移民

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-29 18:21

廠商會今日（29日）舉行國際教育展，當中以海外升學區最受歡迎。有應屆大學畢業生查詢加拿大升學資訊，因憂慮本港前境，希望以「救生艇」方案移居當地。他稱，計劃在港工作一年儲蓄約15萬元，以備於當地未能即時成功求職。 有升學顧問稱，自前年起查詢升學移民有上升趨勢，當中今年更增約五成，以英國、加拿大及澳洲最為熱門。

廠商會於會展一連兩日舉行國際教育展，當中分為本地、海外及台灣升學區，現場可見以海外升學區最受歡迎。

升學顧問古潔雯稱，自前年起查詢海外升學及移民人數有上升趨勢，由前年增加約兩成，升至今年達五成升幅，「依家10個有5個都話讀書之外仲想移民。」她稱，有不少人提早於中二、中三到外地升學。

她稱，最熱門的國家為英國、加拿大及澳洲，當中由於英國放寬BNO護照持有人的移民政策，不少人會選擇全家移民，而因加拿大及澳洲放寬工作簽證安排，較過往容易求職，較多畢業生查詢，「依家有條formula，夠分就可以移民。」

應屆大學畢業生譚先生，到場查詢加拿大升學資訊。他稱，因打算以加拿大「救生艇」移民計劃移居當地，有計劃在當地升學。他稱，計劃先在本港工作一年，儲蓄約10至15萬元，希望先在加拿大覓得工作成為公民，並在當地升讀碩士課程。他稱，因本港政治環境不穩定，不知香港日後發展，希望為自己「留後路」。他稱會自己一個移民，對香港感不捨，幸獲家人支持決定。

中五同學胡先生查詢有關英國及澳洲升學資訊，因希望升讀航空業相關學科，加上認為外國學習環境較好，希望到海外升學。不過，他稱未有移民打算，認為自己在香港「土生土長」不想離開。

羅太太與剛在新西蘭完成中學課程的女兒查詢到澳洲或英國升大學的資訊。她稱，女兒自中三到海外讀書，因當時於香港讀書壓力太大，「讀到喊晒，話自己讀唔晒啲書。」她當時擔心女兒難承受公開試的壓力，加上希望在外地能自立，故決定安排女兒到外地升學。她稱，在外國有空間讓學生去嘗試，「有興趣就可以去試，讀唔到書都唔緊要，可以開拓其他興趣，」反觀香港競爭太大。女兒亦稱到外國留學較舒服，工作量較少。不過，羅太太稱無意與女兒移居當地，因擔心年紀大難適應生活，不過若女兒希望留居當地亦不會阻止。

教育展有台灣升學區，不過人流及攤位數量均較少。於中國科技大學攤位、該校畢業生何小姐稱，受疫情影響不少學校未能派人到場設攤位，估計影響查詢人流。她稱，去年起查詢台灣升學的港人有增多，過往較多人到台灣升讀學士或副學士涵接課程，而近年甚至有不少人查詢到當地升讀碩士。她稱，部分人有意移居當地，亦有人認為在台灣有較多發展機會。她稱，港人在台灣有英語優勢，容易在台求職。