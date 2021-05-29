打疫苗抽豪宅凱滙｜美國加州谷針推9億元大抽獎　印度買樓可減稅

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-29 20:34

信和聯同華置送出觀塘凱匯一房單位大抽獎谷針，隨即激發市民風起群湧預約接種疫苗。海外亦有不少地方推出大抽獎或不同獎勵計劃，獎品最豐富的是美國加州，推出總值1.16億美元（約9.05億港元）的抽獎，10名已打針的幸運兒可贏得150萬美元巨額現金獎，田納西州亦有城市推出打針抽房車優惠，印度亦有城鎮為已打針市民提供5%稅務寬減，這些活動與香港的最大不同，大獎均由地區政府撥款舉辦。

美國俄亥俄州是該國率先推出「打疫苗抽百萬」活動，向5名已打針的成年人送出100萬美元獎金。（美聯社）

美國俄亥俄州是該國率先推出「打疫苗抽百萬」（Vax-a-Million）活動，向5名已打針的成年人送出100萬美元獎金，另再為5名完成接種的青少年提供俄亥俄州立大學的全額獎學金，活動吸引270萬名成年市民發記，州長狄懷恩（Mike DeWine）透露，活動令年輕人的疫苗接種率激增。

5月28日，美國加州州長Gavin Newsom公布1.16億美元的打疫苗大抽獎計劃。（美聯社）

加州政府日前亦「跟風」，宣布撥出1.16億美元（約9.05億港元）推出打針大抽獎計劃，10名已接種疫苗的幸運兒將能贏得150萬美元巨額現金獎，另再有30名幸運兒可獲得5萬美元獎金。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

紐約州早前亦推出大抽獎，每位完成接種疫苗的成年人均會獲發免費彩券一張，獎金金額介乎20至500萬美元，每張彩券約有9分1機會中獎，亦即市民要獲獎機會並不低。

州長科莫周三（26日）宣布加碼，將抽獎活動擴展至12至17歲青少年，參加者須在7月7日前打至少一針。這次大抽獎共有50個名額，每周抽出10名幸運兒，他們可獲得州內任何一所公立大學或學院4年全額獎學金連食宿費。

田納西州曼非斯市推出打針換名車活動，中獎市民可獲得雪佛蘭（Chevrolet）的Camaro、Colorado、日產的Rogue或Altima或同樣價格的全新汽車一輛。（網上截圖）

除了現金獎，美國有城市亦推出打針換新車活動，活動田納西州曼非斯市政府聯同非牟利組織舉辦，中獎市民可獲得雪佛蘭（Chevrolet）的Camaro、Colorado、日產的Rogue或Altima或同樣價格的全新汽車一輛。

而在疫情重災區的印度，德里北部一個城市，若所有家庭成員均能出示已接種證明，則能享有額外5%的物業稅寬減。