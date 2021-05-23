羅致光籲先了解社會福利規劃才評論　嘲坊間流傳common nonsense

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

勞工及福利局局長羅致光今（23日）在網誌表示，早前出席社聯與社署合辦的年度福利議題及優次會議，不少持份者希望政府恢復1990年代及以前的社會福利規劃工作，但他希望「那些從來沒有參與過30年前社會福利規劃工作的朋友們，先了解30年前的福利規劃工作是如何進行的，今天的福利規劃工作又是如何進行的，才作評論。」

羅致光指自己有時會說笑「common sense有多普及不知道，不過坊間卻流傳了不少common nonsense」。(資料圖片/余俊亮攝)

羅致光在文中提到，1991至92年度的社會福利署財政預算開支為55.2億元，2021至22年度則1,042.7億元，增加約18倍。他又指，現時社福開支已不限於社署的開支，單是運輸署與在職家庭津貼辦事處的2021至22年度預算福利開支已是57.4億元，認為數字反映本港社福規模與30年前有天淵之別。

批有人對歷史事實缺乏認識　人云亦云

他表示，聽到一些評論指現時沒有社福規劃是與推行整筆撥款津助制度有關，令他經常感到唏噓，認為他們不了解何謂社福規劃，更是對兩者的歷史事實缺乏認識，人云亦云，以訛傳訛。另一個經常令他感到詫異，是一些評論或描述指整筆撥款津助制度帶來了社會福利服務競投，認為是不認識兩者的歷史背景，穿鑿附會，亦是人云亦云，也反映不掌握不同資助制度的差異。

羅致光在文章最後說，自己有時會說笑「common sense有多普及不知道，不過坊間卻流傳了不少common nonsense」。他指出，只要大家不是單憑感覺，或是依賴自己不大可靠的記憶，而是著重事實根據，便不會受傳言所誤導。但他明白，求真需時，疏於求證，是他和大家都可能會犯上的毛病。

新工會申請如「海嘯式」　羅致光：不排除勞工處按國安法取消登記
外傭5月30日前須再強檢　羅致光晤菲、印領事後撤強制接種疫苗
5歲女童虐殺案｜羅致光：研幼稚園「一校一社工」　及早識別個案
取消強積金對沖│羅致光：目標下屆立法會開始時　盡快提交草案
變種病毒｜政府規定外傭簽新約須打疫苗　羅致光：可選擇不來港
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。