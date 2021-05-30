安心出行｜下載量破439萬　薛永恒：將新增儲存電子針卡功能

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-30 14:27

創新及科技局局長薛永恒在官方社交平台發表帖文指，「安心出行」將新增一項功能，市民日後可把個人的電子針卡紀錄儲存於程式內。另外，他指，政府自今年4月底起以「疫苗氣泡」為基礎，有條件地放寬社交距離措施後，「安心出行」流動應用程式下載量節節上升，最新下載量已突破439萬，若以香港接近750萬人口相比，數字幾近全港人口六成，而參與計劃公私營場地超過8萬8千個。

創新及科技局局長薛永恒在官方社交平台發表帖文指，「安心出行」將新增一項功能，市民日後可把個人的電子針卡儲存於程式內。

薛永恒表示，隨着「疫苗氣泡」推出，食肆和其他處所的營運限制得以放寬，全港食肆分為A、B、C、D類模式運作，而進入C、D兩類食肆，「安心出行」已是必不可少，而以針卡二維碼作認證進入指定處所，例如酒吧、卡拉OK等的機會越來越多。

針卡可儲存在Apple wallet

薛永恒指，當局會在「安心出行」應用程式中增加一個功能，讓市民選擇把個人的電子針卡儲存於程式內，方便市民在使用「安心出行」進入場所時可同時出示電子針卡，免卻攜帶紙本針卡或要每次下載電子針卡。另外，當局會讓使用Apple手機的市民把電子針卡，收納在iOS系統的Apple wallet中，亦正和Google商討，在Android手機錢包提供類似功能。

他強調，是否儲存電子針卡於「安心出行」或手機錢包，純屬個人選擇，新增功能的出發點是用好抗疫數碼工具，便民利民。他指，不論電子或紙本針卡，都是重要的個人文件，呼籲市民要好好保管，不要將電子針卡傳送他人或在社交平台分享，亦不要借用他人的針卡。