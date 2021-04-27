疫苗氣泡｜接種疫苗、嘟安心出行市民　「尊享」放寬措施總覽

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 17:29

多項防疫措施將於明晚（28日）屆滿。食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）公布，周四（29日）凌晨起以疫苗氣泡框架放寬措施，其中已打針及常用「安心出行」APP市民，可「受惠」於各項放寬措施。當局准許酒吧、卡拉OK等處所可以恢復營業，所有員工及訪客，均要接種至少一劑疫苗，並須使用安心出行APP。以下將詳細解說各項放寬措施細節：

一、食肆放寬條件

針對食肆方面，在疫苗氣泡框架下，如食肆員工完成第一劑疫苗，可升級為「C類食肆」，可將整個或部份處所，劃分特定範圍「C區」，最多6人同枱，可營業至午夜12時，容納50%人，宴會上限20人，區域內所有人要用安心出行。

食肆要分類 已打針可「升級」

陳肇始說，若所有員工已完成第二劑疫苗，並時隔14天，便能升至「D類食肆」，食肆可將整個或部份處所，劃為特定範圍「D區」，可營業至凌晨2時，最多8人同枱，容納75%人，宴會可增至100人。所有客人要完成至少接種第一劑，並要用安心出行。

陳肇始又指，如員工因健康理由不能接種，可填寫申報表及交醫生證明書，並每7天做採樣檢測（合併拭子），至於虛假聲明，或未有遵從有關要求，則需負上刑責。另外，15歲以下小童，只要家長有用安心出行，可以豁免，65歲以上長者亦可用表格登記。

在C級及D級食肆中。所有客人要完成至少接種第一劑，並要用安心出行。（歐嘉樂攝）

二、酒吧、派對房間、夜總會恢復營業

另一方面，目前6類仍關閉的處所，如酒吧、派對房間、夜總會、卡拉OK、麻雀及天九耍樂場所等，如處所所有員工及訪客，均已接種至少一劑疫苗，並必須使用「安心出行」APP，才可重新開放。其中，酒吧可營運至凌晨2時，容納場地上限50%人，每枱最多2人；派對房間此外，每房最多4人。另外，麻雀、天九等場所可營業至午夜。

如處所所有員工及訪客，已接種至少一劑疫苗，並使用安心出行，可重新開放，營運至凌晨2時（余俊亮攝）

三、婚禮、宗教聚集、股東大會放寬條件

至於婚禮、宗教聚集、股東大會，接種一針疫苗後，無飲食環節婚禮、股東大會，放寬至室內50人、室外100人；教會放寬至室內50%、室外100%，如參加者不能打針，可向處所或組織者，提交14天內陰性檢測及醫生證明。

四、本地遊放寬條件

旅遊業方面，本地遊全團連員工30人，員工要打一針，不打針人士須7日前做檢測。

政府表示，安心出行是客人掃食肆QR code；亦即將推出手機程式，供食肆掃客人針卡的QR code，查看接種紀錄。（資料圖片／廖雁雄攝）

推出疫苗APP 供食肆查看顧客接種紀錄

政府表示，安心出行是客人掃食肆QR code；亦即將推出手機程式，供食肆掃客人針卡的QR code，屆時會以顏色區分，「打一針是一隻色、第2針加14日是一隻色、錯誤二維碼是另一隻色。」

被問到使用他人針卡進入處所的後果，政府解釋目前無授權餐廳或酒吧，檢實客人身份證，強烈呼籲市民不要「以身試法」，又強調會加強巡查工作，而執法人員有權核實身份，如提供錯誤資料、誤導負責人，按條例會發罰款5000$的定額通知書。

酒吧、卡啦OK、夜總會無「替代安排」

另外，如客人不接種疫苗，可否以「替代安排」如檢測證明等，進入相關處所？政府回應，只有「D類食肆」中的飲宴可以，申報及醫生證明，並持有過去3日內的陰性檢測結果，並強調「一般散座係無呢類安排。」至於酒吧、卡啦OK、夜總會等，顧客須接種第一針，「都無代替安排，如無打針相關處所就不能招待該批客人」。

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