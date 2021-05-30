港鐵包團招待少數族裔「試坐」高鐵　反應踴躍或安排更多團

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-30 16:40

隨著本港新冠肺炎疫情緩和，政府准許本地遊於5月初復辦，港鐵早前決定開放高鐵的西九龍站及石崗列車停放處，供旅行團參觀以支持旅遊業界。港鐵表示，今日（30日）特別包團，招待油尖旺區27位來自少數族裔的家庭人士，參觀石崗列車停放處。 港鐵亦指，在5月28日至6月20日期間，將安排了30個時段供本地團參觀；又指留意到開放參觀的安排反應踴躍，會視乎情況探討將來是否能作出更多類似安排。

港鐵指，今日特別為少數族裔特別包團，讓油尖旺區27位來自少數族裔的家庭人士，參觀石崗列車停放處。該團由高鐵職員擔當導賞員，向他們介紹列車停放處的設備及運作，以了解高鐵的服務和特色。港鐵亦安排團友登上高鐵動感號，親身體驗車廂內各項設施，並在動感號前拍照留念。是次包團由非牟利團體 ─ 新家園協會HOME Centre (YTM)協助安排。

+ 13 + 13 + 13

港鐵續指，在5月28日至6月20日期間，將安排了30個時段，供本地遊旅行團參觀西九龍站及石崗列車停放處的指定區域，讓市民在疫情下獲更多景點以作消閒。

港鐵強調，為保障旅行團成員及高鐵職員，高鐵職員會為所有參觀者量度體溫，全程亦須佩戴口罩，而參觀者所到地點亦會進行清潔消毒。港鐵指，留意到開放參觀的安排反應踴躍，會密切留意需求，以及對車站和列車停放處運作的影響，探討將來是否能作出更多類似安排。