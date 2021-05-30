本地遊｜高鐵車廠開放參觀　團友「望梅止渴」︰想像下第時有得坐

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-30 16:02

自新冠肺炎疫情爆發至今，斥資864億元興建的廣深港高速鐵路香港段，亦受影響停擺逾一年。政府准許本地遊於本月初重啟，港鐵亦想出奇招，與旅遊業議會合作，開放高鐵西九龍站及石崗高鐵車廠，作為本地團遊覽的景點，讓團友參觀動感號列車。 石崗高鐵車廠今日(30日)首度向本地遊開放，團友步進車廠後均紛紛興奮自拍。 有團友表示，透過參觀車廠「望梅止渴」，懷念過去坐高鐵旅行的日子，期望能「嗱嗱聲」旅行。亦有團友專程為參觀高鐵車廠而報團，更感嘆機會難逢，「除咗今次機會，我睇呢世都冇機會入嚟。」更有團友期望中港兩地再通關後坐高鐵到內地福建、上海等地旅行，「想像下第二日有得坐。」

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整個車廠參觀行程約30分鐘 可坐一等、二等車廂

自高鐵車廠公布開放予本地團參觀後一直備受矚目，消息傳出後翌日已有旅行社的名額爆滿。根據港鐵早前提供的資料，石崗車廠的開放觀光時間，分為5月30日、6月6日、6月20日，設3至4個觀光時段。每節只限一團進入，每團不超過30人。而高鐵西九站則於5月28日至6月6日兩周，逢周五、六及日，每日設4個時段供團友觀光。

今日是車廠開放參觀首日，早上11時便迎來首個本地團，團友甫步入車廠均表現興奮，紛紛掏出手機自拍。其後，車廠安排職員向團友說明注意事項，並簡介高鐵的資訊，如長度、時速、座位設計等，便帶同團友進入高鐵的一等及二等車廂，整個參觀行程約30分鐘。

市民：好懷念嗰段日子，希望嗱嗱聲有得去旅行

其中，陳太表明透過參觀高鐵車廠望梅止渴，指疫情持續多時，旅行是全港市民的共同希望。她說，已有兩年沒離開香港旅行，故懷念過去坐高鐵旅行的日子，「好懷念嗰段日子，希望拿拿聲有得去（旅行）。」

團友感嘆機會難逢︰我睇呢世都冇機會入嚟

而陳太的丈夫更在一旁興奮地不斷拍照。陳先生坦言專程為參觀高鐵車廠而報團，「旅行社一出呢個團我第一日報名！」他解釋，由於車廠位於禁區，平時難以一睹車廠的內貌。他更感嘆機會難逢，「除咗今次機會，我睇呢世都冇機會入嚟。」

陳先生平日亦經常參加本地遊，認為逾200元的價格「幾過癮」。他亦指，約30分鐘的觀光時間過短，期望車廠能開放高鐵維修區。但他仍感到心滿意足，興奮表示高鐵車廠就如他預料的漂亮，「我心目中一定係咁靚，第一好先進既科技，而且做咗冇幾耐，喺我心目中好Perfect！」

至於蔣女士亦同樣專程為高鐵車廠而報團。她表示，從未曾乘搭過高鐵，今次參觀讓她大開眼界。她亦指，受疫情影響無法外遊，期望開關後坐高鐵到內地福建、上海等地旅行，「想像下第二日有得坐，未坐過好想坐下。」

今次旅行團為「食玩假期EPtravel」舉辦，行程包括高鐵車廠參觀、三門仔地質教育中心、日韓料理自助餐、西九龍車站綠化展覽空間，團費連同小費為每人258元。