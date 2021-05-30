港台發文解釋抽起及刪減4個節目　不點名指均屬公共事務組負責

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-30 21:24

香港電台節目一集《議事論事》，被刪去六四長跑片段。管理層稱是涉事人員未經同意加插，港台工會反駁製作團隊完全按照要求，剪接完成後提交管方審批，但管方未有審視有關片段。管方今日（30日）再表示，該集節目跟早前被抽起的三個節目，均由「一個組別」團隊負責，而其他團隊都符合新機制。據了解，「一個組別」所指為電視部三大組之一的公共事務組。

▼支聯會六四長跑▼

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港台工會：管理層從沒要求審視Roller片段

5月21日播出的《議事論事》，末段加插六四長跑片段，港台在重溫版本及網上版本刪除有關環節，原因是製作團隊加插未經批准的片段。香港電台節目製作人員工會昨日在Facebook指出，有關片段屬節目Roller，用作播出參與製作人員的名單，選材自該星期的重要新聞事件，是《議事論事》多年來持之以恆的做法，並非管方指「加插播放」。

工會又稱，自處長李百全上任以來，《議事論事》團隊完全按照管方要求，在製作節目前，提交故事題材大綱及被訪者名單，以及剪接完成後將管理層要求的影片，提交管理層審批才播出節目；而過去兩個多月，管理層從沒要求審視Roller片段，批評管理層指「未經編輯委員會同意」、「偏離編輯管理機制」，令人費解、偏離事實。

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港台指涉事4節目均由「一個組別的團隊負責」

港台今日回應稱，自本年3月引入新的編輯管理機制後，絕大部份港台製作團隊均專業地按新的編輯管理機制行事，包括就具爭議節目向編輯委員會提交詳盡的建議書以及把製成品完整地送交編輯委員會考慮，機制大體上運作暢順。

管方稱，「事實勝於雄辯」，引入新機制後不同製作團隊製作芸芸數千小時的節目中，只有三個早於3月前已開展製作的節目，因不符合客觀及不偏不倚的原則，在播出前被袖起，以及上述一集《議事論事》被刪除未經編輯委員會同意播放的環節，有關節目皆由「一個組別的團隊負責」。

李百全（中）唯一一次接受傳媒訪問，已經是他今年3月1日上任當日，之後出席立法會會議、五四升旗禮等都拒絕回應提問。圖為大批傳媒在立法會追訪他。（資料圖片／麥凱茵攝）

港台又強調，其餘由其他團隊製作的節目均符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》以及編輯委員會的要求，管理層衷心感謝努力確保節目符合《約章》、《守則》及編輯委員會要求的製作團隊。

港台被抽起的有《鏗鏘集》、《香港故事》及另一《議事論事》節日，而港台電視部設公共事務組、文教及康體組及資訊及綜藝組，雖然會輪流製作有關節目，但涉事集數均由公共事務組製作。

最新一集的《議事論事》，由前中文台台長何重恩監製，外聘團隊製作。工會稱節目由三名親建制派人士擔任主持，在討論環節各抒己見，質疑是否能做到「港台約章」所寫的持平。港台新聞稿就無回應有關指控。