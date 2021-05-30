累計100萬人已打第二劑疫苗　9人周六打針後送院　青年昏厥拒留院

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-31 00:22

新冠疫苗接種至今第94日，已第二劑人數突破100萬。今日（30日）單日打針數字稍為回落至17,000人，但預約復必泰人數連續八日上升至18,300人。 另外，昨日有9人打針後不適送院，兩人注射第一劑科興疫苗後，分別出現胃酸倒流、消化不良及高血壓，他們入院接受治療都已經出院。一名25歲男子在元朗體育館接種第一劑復必泰後昏厥，另一57歲男子在養和東區醫療中心也是接種第一劑復必泰後藥物敏感及出疹，2人不遵從醫生勸告自行出院。

預約復必泰連續八日上升

政府公布疫苗接種計劃最新情況，接種第一針疫苗的人數達1,359,400人，第二劑疫苗則突破100萬人。本港今日有7,400人注射科興疫苗、9,800人接種復必泰疫苗，較前日稍為回落，而第一及第二劑疫苗今日有35,200人接種，較昨日最多紀錄少7,000人。

至於預約接種人數，科興及復必泰疫苗分別有8,600人及18,300人預約，預約復必泰疫苗人數已經連續八日上升。

二人打針後消化不良或胃酸倒流入院

入院方面，9人打針後不適送院，全部人情況穩定，5人接種復必泰、４人打科興。一名25歲男子在元朗體育館接種第一劑復必泰後昏厥，另一57歲男子在養和東區醫療中心也是接種第一劑復必泰後 藥物敏感及出疹，2人不遵從醫生勸告自行出院；其餘7人經治療後已經出院，包括一名61歲婦人在打 第二劑科興後右臉麻痺、一名21歲青年在打第一劑復必泰後血管迷走神經性昏厥。

兩名注射科興疫苗的市民入院，當中一名43歲男子在天暉路體育館打第一劑後，出現消化不良及高血壓而入院，同場一名57歲女子則出現胃酸倒流，二人經治療後已經出院。