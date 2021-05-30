撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-30 23:03

本港疫苗接種計劃推行超過3個月，接種比率早前持續下跌。不過，上周中後期開始，打針及預約打針人數都有突破，單日預約人數突破2萬。地產商上周五（28日）公布打針市民可抽觀塘豪宅凱滙單位後，有醫生稱，「打針抽樓」成功鼓勵市民坐言起行，政府應該趁勢帶起疫苗風潮，具體交代接種率達至指定水平，就可以放寬不同的防疫規定，令市民可以明暸回復正常生活的距離。

▼9月1日或之前的接種者，可以參與抽凱匯一個單位▼

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昨4.2萬人打針創單日紀錄

要建立免疫屏障，就要有80%香港人口都打針，本港現時只有約18%人口已注射第一劑新冠疫苗，跟歐美地方比較望塵莫及。不過，上周開始注射疫苗及預約打針數字都拾級而上。先講打針人數，5月17日至23日每日平均有12,421人打針；5月24日至30日則升至每日14,937人，其中上周三（26日）開始連升四日，昨日（29日）有22,367人打一劑，今日稍為回落至17,151人。昨日連同打第二劑，共有42,400名市民接種，創單日新紀錄。

預約打針數字亦明顯上升，科興及復必泰疫苗上周四（27日）分別有6,600人及13,600人預約，上周五數字突然分別急升至10,500人和15,100人，復必泰疫苗周六更有17,700人預約。

林緯遜醫生：五大理由獨抽樓最大誘因

打針人數上升，跟政府大力以疫苗放寬防疫規定有關，而私人企業協助「谷針」的效果亦明顯。信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業上周五宣布，會捐出一個觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，供接種疫苗的永久性居民抽獎，成為普羅大眾茶餘飯後的熱話，成功炒起「打針抽樓」話題。另外，機管局亦會送出6.1萬張機票給接種市民、機場員工及機管局員工。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜不諱言「除咗抽樓諗唔到其他原因」，因為各大學要求師生打針、部份群組由免費檢測轉做自費、企業提供打針假等安排都已經醞釀幾星期，即使雙程證人士上周五開始亦可以預約，相信只是佔少數。

林緯遜建議，政府趁勢交代放寬藍圖，帶起打針風潮。（資料圖片／黃舒慧攝）

促政府趁氛圍大力推動疫苗接種

林緯遜認為政府要利用今次市民對打針高漲的氛圍，繼續大力推動疫苗接種計劃，但不能夠效法企業以金錢利誘市民打針，否則會予人「賣血」觀感，相反政府應該提供放寬藍圖，「例如第三季9月底前打到四成半人，會放寬咩措施。今年底前打到幾多成，又可以放寬咩」，市民現時「半天吊」，無法將打針跟放寬扣上關係，政府應該具體交代路線圖，協助市民做好期望管理。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼