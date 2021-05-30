打疫苗抽凱滙｜發展商「包底」代繳印花稅　中獎幸運兒直接入住

撰文：陳淑霞
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信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業早前宣布，共同捐出觀塘重建項目、豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，以響應港府呼籲市民接種疫苗。已打齊兩針的合資格本港市民，將可參與大抽獎。
據了解，發展商將會代繳印花稅或雙倍印花稅，實際金額視乎得獎者的置業情況而定。倘幸運兒本身擁有物業，按其市值計算，所需繳納的雙倍印花稅將涉約162萬元；倘得獎者本身是「無殼蝸牛」，印花稅則約40.5萬元，有關款項將全數由發展商「包底」。
▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼
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發展商送樓「谷針」，引起社會廣泛討論，預約接種疫苗的市民近日亦接連上升。據了解，今次送出的單位，位於47樓，屬於極高層（全幢最高52樓），具獨立廚廁及露台，景觀開揚，眺望飛鵝山，樓面面積約449平方呎，可謂「麻雀雖少，五臟俱全」。
信和及華置捐出作抽獎的觀塘凱滙一房單位，據了解為3座47D（紅框示），屬極高層單位（全幢標示最高52層）。（羅君豪攝）
本港置業需要繳付從價印花稅，首置人士購入住宅單位時，可支付較低稅率；非首置人士則需支付雙倍印花稅，需繳納樓價的15%，即所謂的「辣招稅」。今次抽獎送贈的單位市價為1,080萬元，按此推算，印花稅為40.5萬元，雙倍印花稅則涉約162萬元，據了解，發展商會代繳有關稅項，換言之， 中獎幸運兒可直接入住單位，只需處理傢具、裝修等費用。
凱滙為觀塘市中心重建計劃第二、三發展區項目，座落在觀塘協和街33號，靠近港鐵站及大型商場APM，由信和集團和華人置業共和發展，前者佔90%權益，後者僅佔10%。凱滙第二期有兩幢住宅大廈，分別是樓高52層的第3座，以及樓高49層的第5座，合共提供974伙分層住宅。
▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼
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