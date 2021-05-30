打疫苗抽凱滙｜發展商「包底」代繳印花稅　中獎幸運兒直接入住

信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業早前宣布，共同捐出觀塘重建項目、豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，以響應港府呼籲市民接種疫苗。已打齊兩針的合資格本港市民，將可參與大抽獎。

據了解，發展商將會代繳印花稅或雙倍印花稅，實際金額視乎得獎者的置業情況而定。倘幸運兒本身擁有物業，按其市值計算，所需繳納的雙倍印花稅將涉約162萬元；倘得獎者本身是「無殼蝸牛」，印花稅則約40.5萬元，有關款項將全數由發展商「包底」。