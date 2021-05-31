建造業議會翻新3校舍　上水設模擬商廈監測系統　助變知識型工友

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-31 13:12

隨著本港各大工程開展，建造業持續需要人材。建造業議會早前投放4.5億元，翻新3間院校，其中於上水院校設智能大廈管理系統陳列室、14個不同建造工藝技術培訓工場。有畢業生認為，學校翻新後設備更完善，有更多工具去學習，又指一邊讀書一邊工作，可向「知識型工友」方向發展。

14個不同建造工藝技術培訓工場，包括油漆粉飾科。（黃詠榆攝）

議會今日舉行峻工典禮，財政司司長陳茂波致辭時提到，未來幾年政府工程金額超1,000億，加上私人工程，料業界每年會增至3,000億的水平，惟建築業正面對多方挑戰，包括成本高、從業員高齡化等，政府會繼續支援業界採取創新科技，推動業界進一步年青化、專業化。

4.5億翻新3校舍

建造業議會前年投放4.5億，於前年11月在3間院校開展改善工程，今年2月竣工。其中於上水院校設智能大廈管理系統陳列室，模擬透過遠端技術，管理商業大廈入面，所有風、火、水、電、閉路電視監測系統等。

另外，亦設14個不同建造工藝技術培訓工場，包括探測地下電纜及氣體喉管科、雲石裝飾科、焊接工藝科、油漆粉飾科、建築樓宇測量科等。

至於葵涌院校方面，便增設安全體驗訓練中心，佔地約3,000尺，提供各類模擬現實工作環境常見意外的設施。

建造業議會早前投放4.5億，翻新3間院校，其中於上水院校設智能大廈管理系統陳列室。（黃詠榆攝）

畢業生：翻新後設備完善 課程助「知識型工友」方向發展

建造文憑（金工及焊接）畢業生林文進於2018年入讀，並於19年畢業。他解釋，入讀學院前，曾直接在地盤上班，但入學院後發覺更多，晉升前境更好，可一邊讀書，一邊工作，向「知識型工友」方向發展。

他認為，學校翻新後設備更完善，有更多工具去學習，更有心機去做好每一項工藝，更指建造業是穩定、挑戰性的工作，計劃日後報讀高級文憑，繼續自我增值。

香港建造學院工藝導師利智超亦形容，翻新後「煥然一新」，不但工具方面有所提升，加上禮堂、健身室翻新後，課外活動機會增加，有助同學全人發展。