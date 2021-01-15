建造業議會7000萬元推培訓計劃　合資格工友每月津貼最多1.3萬元

新冠肺炎疫情持續，對多個行業構成影響。建造業議會宣布為配合2020-21年度《財政預算案》針對失業勞工的紓困措施，撥款港幣7000萬元，透過轄下的香港建造學院推出「建造業議會紓困基金－註冊工人多技能培訓項目」，協助受疫情影響而就業不足或短期失業的註冊建造業工人。

建造業議會推出「建造業議會紓困基金－註冊工人多技能培訓項目」，協助受疫情影響而就業不足或短期失業的註冊建造業工人。(資料圖片)

其中3項課程設英文班供少數族裔報讀



「建造業議會紓困基金－註冊工人多技能培訓項目」包括21項全日制短期課程，其中3項課程設有英文班供少數族裔工友報讀。課程將於2021年1月18日至 2022年1月17日進行，名額為2000個，以先到先得的形式接受報名，額滿即止。

合資格申請人將獲安排入學面試，獲取錄的學員如符合出席率要求及通過評核，除可獲每月港幣 7,650 元基本津貼及一次性畢業鼓勵津貼外，更可額外獲每月港幣 3,000 元特別津貼。學員在完成課程後，每月訓練津貼最高可達港幣 13,200 元。

受疫情影響，註冊建造業工人出現就業不足或短期失業。（資料圖片）

1月18日前須持有最少3年註冊建造業工人資格

申請人除須符合報讀各課程的入學要求外，必須於2021年1月18日之前已經持有最少3年註冊建造業工人資格，即普通工人、中級或高級技工的資格，並於課程開課日當天仍持有有效建造業工人註冊證。申請人在報讀課程時須申報受僱情況，聲明其失業或就業不足的情況，每位申請人只能參加「多技能培訓項目」一次，並遵守全日制短期課程的重讀限制。普通工人可在完成課程後報考中級工藝測試，晉身中級技工，為晉升高級技工鋪路，而已屬中級技工或高級技工的則可學習新技能。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師表示，建造業正面對前所未有的挑戰，議會一直透過不同措施為業界工友提供適時的經濟及關愛支援，今次希望藉著學院推出項目，協助待業工友學習新技能，以便轉型至行業內其他欠缺人手或工作機會較多的工種，擴闊出路。